轉角遇到設計 2街區用形聲色厚實台北
北市文化局「2021台北街角遇見設計」在中正同安、中山雙連2處街區登場，以「厚台北」為題，透過插畫、聲音、書寫藝術等，體現台北的文化厚度。
台北市文化局今天發布新聞稿表示，「台北街角遇見設計」計畫，針對街區不同特色，結合策展概念並透過設計手法帶動街區活動，
自11月5日至12月5日，於中正同安、中山雙連2處街區以「厚台北」為策展主題，由7組創作團隊帶來17件街區策展作品。
同安街區過去出版社及藝文機構林立，更有紀州庵文學森林坐落於此，是台灣文學發展的重要場域；十普寺牆面上，插畫家凱蘿以「重現舊日風光」為出發點，創作出三連幅作品「記憶切片」。新店溪畔遊船與休憩行業風行的熱鬧景色、紀州庵古蹟、文人書房風華重現。
近同安街尾的施洛德花園，座落著張乃仁以街區編號命名的作品「87-1方櫃」，用跑馬燈街坊鄰里的「同安」藏頭詩創作。
紀州庵古蹟館則有由紀柏豪與融聲創意共同打造的作品「啟事」，以長廊為展演空間的聲音裝置，是從作家王文興的小說「家變」擷取靈感，並以街角工作坊的環境錄音、街區攝影成果和個人口白為骨幹，重新詮釋小說中如詩歌般的重複句與雙線交錯倒敘節奏。
中山雙連街區各種金工、潮流、古著、咖啡、甜點店比肩林立，更有許多特色獨立書店。在心中山線形公園，月光森林與台北捷運公司合作，邀請字型設計師宋政傑捕捉此區的特色招牌文字，結合詩作製作成裝置「街角文字」，讓字型、文學與街區彼此相應和。
此外，近年以人像作品見長的插畫家Johnnp，他結合「書香」與「時尚」，以俏皮的「文學家出沒中」為名，刻畫台灣文壇關鍵推手林海音、重量級詩人余光中，他們以經典的旗袍、西裝造型，現身人氣麵包店、社區藥局、髮廊、尋常的民宅窗口，讓時尚中山區添上一絲恬靜意味。
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