北市動物園穿山甲館開了 天文館兒童新樂園人數不限

北市社教機關管制再鬆綁，動物園開放穿山甲館，與天文館、兒童新樂園等都取消入園人數上限，不過還是要實聯制、飲食外全程戴口罩。

台北市教育局今天表示，疫情漸穩與第1劑疫苗施打覆蓋率持續上升，再放寬動物園、青少年發展處、天文館、兒童新樂園等社教機關管制措施。

6日起，取消動物園、天文館、兒童新樂園進入上限人數，動物園不用再預約入園。旅客仍須配合實聯制登記、量額溫、除飲食外須全程佩戴口罩。

各場館開放部分，圖書館、天文館、青少年發展處（除4樓舞蹈教室仍在施工）館內空間均已全面開放，動物園新增開放穿山甲館。

至於飲食管制部分，兒童新樂園取消美食街總量及人流管制，天文館則維持指定室內休憩區域飲食，入座採梅花桌及維持社交距離1.5公尺，並移除桌面防疫隔板，提醒市民不特定對象仍應維持社交距離。