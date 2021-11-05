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核二事故未通報 新北市府要台電提檢討報告

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
核二廠減容中心焚化爐，因外部供應電力喪失，本月3日凌晨因此停機。圖∕新北市消防局提供
核二廠減容中心焚化爐，因外部供應電力喪失，本月3日凌晨因此停機。圖∕新北市消防局提供

本月3日凌晨3時，核二廠減容中心焚化爐，因外部供應電力喪失，造成停機。但事故當下台電公司未通報新北市府，引發新北市府不滿，要求台電查清事故原委後提檢討報告。

原能會今下午3時發出新聞稿表示，核二廠減容中心於本月3日凌晨3時許因外電喪失，焚化爐自動切換至緊急停機模式。停機過程中，袋式過濾器因燃燒不完全的火星影響，發生破孔情形。目前減容中心焚化爐為停機狀態，原能會要求台電公司查明肇因並確實檢討相關作業程序，以確保焚化爐運轉安全。

不過，台電公司對於此次意外，未主動通知新北核安監督委員會，引發新北市府不滿，新北核監會表示，新北市府譴責台電並未依「新北市政府核能電廠事故緊急通報作業機制」規定通報地方政府。要求台電公司查明事故原因，並確實檢討相關作業流程，並在核安監督委員會提出檢討報告。

新北市府重申，台電公司必須重視核電廠各項運轉安全，落實資訊公開與通報規定，並請負責管制的原能會督促台電落實核安文化，確保民眾生命財產安全。

台電

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