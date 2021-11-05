議員批柯不是省錢市長 柯文哲認稅收超收還債

北市議員游淑慧今天批評市長柯文哲還債不是來自省錢，而是稅收超收。柯文哲回應，「對，確實超收」。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，國民黨籍議員游淑慧質詢，柯文哲上任自稱省錢市長，預算支出卻比前市長郝龍斌還高，柯文哲任內稅收超收，柯文哲是拿稅收還債。

游淑慧指出，台北市這幾年未辦大型活動，卻比前市長郝龍斌多花新台幣400餘億元預算。

游淑慧說，柯文哲上任至今，超收增加，包含中央補助等，且柯文哲曾提過，會把北市稅收超收，拿出加碼還本，但數據顯示，柯文哲任內還本才200億元。

游淑慧表示，柯文哲任內手頭寬裕，增加稅收是來自罰款及賠償，罰款佔近3成，但財產收入、事業盈餘等都減少。

柯文哲答詢，對，確實超收，會再重新整理相關資料。

台北市財政局發新聞資料指出，柯文哲任內（104年至109年）歲入淨收入584億餘元，提撥約200億元增加債務還本，柯文哲選擇把超收財源提撥還債，是要節省債息，挹注市政建設。

財政局表示，前市長郝龍斌任內期間歲入超收718億餘元，提撥96億元帳務還本。