快訊

衛福部次長石崇良稱「萬華是防疫破口」 遭控假訊息下場出爐

議員批柯不是省錢市長 柯文哲認稅收超收還債

中央社 / 台北5日電

北市議員游淑慧今天批評市長柯文哲還債不是來自省錢，而是稅收超收。柯文哲回應，「對，確實超收」。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢，國民黨籍議員游淑慧質詢，柯文哲上任自稱省錢市長，預算支出卻比前市長郝龍斌還高，柯文哲任內稅收超收，柯文哲是拿稅收還債。

游淑慧指出，台北市這幾年未辦大型活動，卻比前市長郝龍斌多花新台幣400餘億元預算。

游淑慧說，柯文哲上任至今，超收增加，包含中央補助等，且柯文哲曾提過，會把北市稅收超收，拿出加碼還本，但數據顯示，柯文哲任內還本才200億元。

游淑慧表示，柯文哲任內手頭寬裕，增加稅收是來自罰款及賠償，罰款佔近3成，但財產收入、事業盈餘等都減少。

柯文哲答詢，對，確實超收，會再重新整理相關資料。

台北市財政局發新聞資料指出，柯文哲任內（104年至109年）歲入淨收入584億餘元，提撥約200億元增加債務還本，柯文哲選擇把超收財源提撥還債，是要節省債息，挹注市政建設。

財政局表示，前市長郝龍斌任內期間歲入超收718億餘元，提撥96億元帳務還本。

柯文哲 游淑慧 北市

延伸閱讀

柯文哲承認非省錢市長 游淑慧：其實是「好命兒」

議員轟「既存違建」拆不了還可炒房 北市府：信賴保護

公投綁大選設備技術要改進 柯文哲：站兩小時沒人要去

市政總質詢 羅智強邀柯文哲到往凱道上「小強電視台」

相關新聞

統籌分配款六都最後一名 侯友宜呼籲中央要做調整

新北市是六都人口最多，但統籌分配款是六都最後一名。新北市議會國民黨團今天在議會總質詢指出，財政收支劃分法修法喊了十幾年尚...

核二事故未通報 新北市府要台電提檢討報告

本月3日凌晨3時，核二廠減容中心焚化爐，因外部供應電力喪失，造成停機。但事故當下台電公司未通報新北市府，引發新北市府不滿...

里長手繪文資導覽遺跡部落格帶路 秘境首推新北市瑞芳1號隧道

新北市瑞芳區龍鎮里長林文清長年經營「文清的瑞芳札記」部落格，介紹在地景點不僅引人入勝，更執筆手繪當地交通及文化資產等導覽...

新莊、永和校園廊道拓寬 新北拚年底前再3校完工

新北市推動「通學廊道安全改善計畫」，自108年起預計4年改善50所學校周邊人行道。繼板橋新埔國中通學廊道完工，近日分別完...

新北市議員建議八里輕軌結合綠帶計畫 帶動在地觀光

新北市議員鄭戴麗香今天指出，八里輕軌應該結合當地景點及自行車道，並在下罟漁港打造生態軸帶，民眾可規劃一日遊，帶動在地觀光...

市政總質詢 羅智強邀柯文哲到往凱道上「小強電視台」

台北市議會下午進行市政總質詢，國民黨市議員羅智強針對公投議題，詢問台北市長柯文哲願不願意一起去夜宿凱道，柯文哲表示有空會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。