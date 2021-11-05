汐止電桿林立阻通行 立委賴品妤推動地下化

電線桿林立，不但阻礙通行，密密麻麻的電線也影響景觀，在汐止區不少里都有類似的困擾，不過，爭取地下化，卻遙遙無期，所以，今(5)日立委賴品妤就針對汐止區電桿下地進度召開說明會，讓大家了解地下化的進度，也讓台電與地方面對面溝通協調，推動汐止區電桿地下化。

立委賴品妤表示，今天召開的是汐止區電桿下地的座談會，找了台電與會之外，也邀請有計劃地下化區域的里長們，主要是因為台電在汐止區有計劃進行電桿下地，目前總共有35處，可是不斷的接到民眾陳情，台電並沒有在承諾的期程內做完地下化工程，所以，邀請台電新的處長張毓哲來做說明，雙方直接溝通，看中間是遇到什麼狀況，希望能夠給出具體的完工時間，也希望今年的座談會能圓滿的解決問題。

新昌里長林碧霞說，新台五路二段67號就開始沒有電纜地下化，電線桿很多，電線也密密麻麻，尤其其中有電桿的電箱離民宅很近，有時候常常會發出火花，那邊的居民都很擔心，希望能夠地下化，在108年時，也請新北市議員周雅玲服務處協助，當時也和台電人員一起會勘了幾次，一開始也是找配電箱位置，後來找到了，台電又回覆說沒有經費，就一直不了了之，所以，希望這次說明會能夠幫忙解決。

自強里長康金龍也說，新興路的電桿妨礙行人還有交通安全，所以，希望能夠將這些電桿地下化，讓人車能夠安全的通行。

主要是因為汐止許多道路都有電線桿林立的情況，以社后地區的福德一二路及中興路來說，路不寬車子好多，但是沿線都是電桿，其中在北峰國小圍牆外，更是一整排的電桿，所以，這次立委賴品妤希望透過說明會，讓大家了解目前地下化的進度，另外，也讓台電與地方面對面溝通協調，推動汐止區電桿地下化。