汐止新長安橋照明損壞 晚上好暗行人危險

汐止的長安橋在上個星期進行封橋拆除工程，也讓人車現在都要改走新長安橋，不過，因為橋上的照明設備，有不少都已經老舊損壞，晚上太過昏暗，造成夜歸行人很不安全，所以，新北市議員廖先翔反應相關單位改善照明，保障晚上行人安全。

鄉長里長曾俊華說，舊長安橋拆除及人行橋興建工程在10/27日封橋施工，雙邊都已經圍起來交通管制，人車都必須配合改道，所以，現在包括汽、機車、行人都得改走新長安橋，對行人來說，除了多花幾分鐘之外，現在也發現了一個問題，就是晚上照明不足，因為，現在大部分的民眾改走新長安橋後才發現，不少照明燈損壞，晚上走好暗，希望相關單位能夠重視改善。

新北市議員廖先翔表示，舊長安橋已經封閉，將拆除改建為人行橋，過去可能比較沒人走新長安橋的狀況，但現在已經都改走新長安橋，就有發現在照明的方面比較不足，還有燈具損壞並沒有修復，甚至燈具過長導致有部分陰暗處的地方，所以，會請公所相關單位儘快到現場進行夜間照度的測試，如果有不足的地方，儘快補齊。