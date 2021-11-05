快訊

中職／林焌翰兩分砲助勝 獅下半季封王M8、年度登第一

雨天出站好不便 汐科火車站廣場盼增雨遮

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐科火車站只要一下雨，乘客擠在狹穿的通道撐傘穿雨衣，新北市議員廖先翔希望能夠在增設雨遮。 圖／觀天下有線電視提供
汐科火車站只要一下雨，乘客擠在狹穿的通道撐傘穿雨衣，新北市議員廖先翔希望能夠在增設雨遮。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的汐科火車站，每天進進出出的人很多，不過北站銜接廣場高架沒有遮擋，所以，只要一下雨，乘客擠在狹穿的通道撐傘穿雨衣，擠成一團也影響進出，所以，今(5)日新北市議員廖先翔就邀請了相關單位人員現場會勘，希望能夠在增設雨遮。

大同里長黃翠華說，汐科火車站每天進出站的人相當多，雨天的時候民眾出站都會被雨淋到，所以，就有民眾建議是不是能夠在出站的地方做雨遮，甚至有些身障朋友出站要進入馬路端的時候，也希望能夠增加雨遮，讓他們有更舒適的搭車環境。

新北市議員廖先翔表示，汐科火車站雖然是一個簡易車站，但是旅客人數跟汐止火車站是不相上下的，很多民眾會搭火車在這裡上下班，不過，以汐止火車站來說，出站下了樓梯之後有一個很大的廣場，是一個非常舒適有雨遮的空間，但是汐科站從通道出來後，一出細細的通道出來後，目前上頭都是鏤空的在軌道中間並沒有擋雨的設施。

廖先翔指出，汐止多雨，民眾一出站如果就有一個大廣場也不用急著拿出雨傘，或是出站後再慢慢的把雨傘拿出來，有個足夠的等候空間的話，就不用像現在一下雨就擠在狹窄的通道拿傘，讓民眾比較方便，有不少民眾陳情，所以，也請台鐵是不是儘快的協助，讓民眾在搭乘大眾運輸工具時是更舒適方便的。

火車站 汐止

延伸閱讀

上千苗木送鄉長里 汐止荷花池加強綠美化

金山區長、議員扮魷魚遊戲 義賣口罩捐4國小營養午餐

台中私立老人安養中心傳墜樓 6旬婦卡2樓雨遮昏迷送醫

汐止國中國樂團添戰力 新購嗩吶、低音排笙

相關新聞

雨天出站好不便 汐科火車站廣場盼增雨遮

汐止區的汐科火車站，每天進進出出的人很多，不過北站銜接廣場高架沒有遮擋，所以，只要一下雨，乘客擠在狹穿的通道撐傘穿雨衣，擠成一團也影響進出，所以，今(5)日新北市議員廖先翔就邀請了相關單位人員現場會勘，希望能夠在增設雨遮。

金山公園公廁有特色 融入地瓜、杜鵑花造型

金山區市地重劃規劃休閒綠地的流蘇公園及杜鵑公園，新穎公廁全新啟用，外觀造型特別融入金山在地特色，地瓜、杜鵑花等造型元素，就連配色都相當講究，要讓來到這裡休閒的民眾，如廁更便捷還可以更加深入的了解金山特色。

核二事故未通報 新北市府要台電提檢討報告

本月3日凌晨3時，核二廠減容中心焚化爐，因外部供應電力喪失，造成停機。但事故當下台電公司未通報新北市府，引發新北市府不滿...

里長手繪文資導覽遺跡部落格帶路 秘境首推新北市瑞芳1號隧道

新北市瑞芳區龍鎮里長林文清長年經營「文清的瑞芳札記」部落格，介紹在地景點不僅引人入勝，更執筆手繪當地交通及文化資產等導覽...

新莊、永和校園廊道拓寬 新北拚年底前再3校完工

新北市推動「通學廊道安全改善計畫」，自108年起預計4年改善50所學校周邊人行道。繼板橋新埔國中通學廊道完工，近日分別完...

新北市議員建議八里輕軌結合綠帶計畫 帶動在地觀光

新北市議員鄭戴麗香今天指出，八里輕軌應該結合當地景點及自行車道，並在下罟漁港打造生態軸帶，民眾可規劃一日遊，帶動在地觀光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。