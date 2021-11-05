雨天出站好不便 汐科火車站廣場盼增雨遮

汐止區的汐科火車站，每天進進出出的人很多，不過北站銜接廣場高架沒有遮擋，所以，只要一下雨，乘客擠在狹穿的通道撐傘穿雨衣，擠成一團也影響進出，所以，今(5)日新北市議員廖先翔就邀請了相關單位人員現場會勘，希望能夠在增設雨遮。

大同里長黃翠華說，汐科火車站每天進出站的人相當多，雨天的時候民眾出站都會被雨淋到，所以，就有民眾建議是不是能夠在出站的地方做雨遮，甚至有些身障朋友出站要進入馬路端的時候，也希望能夠增加雨遮，讓他們有更舒適的搭車環境。

新北市議員廖先翔表示，汐科火車站雖然是一個簡易車站，但是旅客人數跟汐止火車站是不相上下的，很多民眾會搭火車在這裡上下班，不過，以汐止火車站來說，出站下了樓梯之後有一個很大的廣場，是一個非常舒適有雨遮的空間，但是汐科站從通道出來後，一出細細的通道出來後，目前上頭都是鏤空的在軌道中間並沒有擋雨的設施。

廖先翔指出，汐止多雨，民眾一出站如果就有一個大廣場也不用急著拿出雨傘，或是出站後再慢慢的把雨傘拿出來，有個足夠的等候空間的話，就不用像現在一下雨就擠在狹窄的通道拿傘，讓民眾比較方便，有不少民眾陳情，所以，也請台鐵是不是儘快的協助，讓民眾在搭乘大眾運輸工具時是更舒適方便的。