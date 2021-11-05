金山公園公廁有特色 融入地瓜、杜鵑花造型

金山區市地重劃規劃休閒綠地的流蘇公園及杜鵑公園，新穎公廁全新啟用，外觀造型特別融入金山在地特色，地瓜、杜鵑花等造型元素，就連配色都相當講究，要讓來到這裡休閒的民眾，如廁更便捷還可以更加深入的了解金山特色。

重劃區中的杜鵑公園以及流蘇公園，就座落在住宅區的旁邊，提供在地居民舒適的休憩空間，不過公園落成以後，沒有廁所的設置，也讓來休憩的民眾感到相當不便，向公所反應需要公廁的需求，為此區公所規劃興建，參考金山特色農產地瓜與特色花卉杜鵑，打造兩座由裡到外都充滿地方元素的特色公廁。

金山區長廖武輝表示，流蘇公園特色公廁外觀設計以金山在地農特產甘藷為發想，形狀色調參考金山盛產的台農５７號及台農６６號甘藷；另外杜鵑公園特色公廁外觀，以金山特色花卉全國第一的杜鵑為主題，於公廁中心處設計仿杜鵑花朵造型之鋼構意象棚架，與公園內的杜鵑花互相呼應，使公廁能與周遭環境兼容，如此也為兩處重劃公園提升舒適性，更為景觀來加分。