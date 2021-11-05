新北永和土地公廟產爭議 市府：輔導收支公開

新北市永和區店仔街福德宮爆發廟產爭議，當地居民今天拉白布條抗議指稱「黑道搶佔廟產、黑道掏空廟產」；市府表示，警方已偵辦調查刑事案件，民政局輔導其廟務收支公開透明。

永和區店街里長陳茂己今天下午與部分居民，在宮廟拉起白布條抗議，以發新聞宣稱有夫妻檔以恐嚇威脅手段，介入土地公廟管委會基金會，以各種名目掏空廟產（香油錢）；對方並排除原有的部分管委會委員，納入自己的人頭委員，擔任廟方主要幹部。

市府民政局以新聞稿回應表示，店仔街福德宮主祀福德正神，相傳為清朝康熙年間建廟，至今有300多年歷史，是新北市永和區與北台灣有名的土地公廟之一，是地方重要宗教文化資產。

民政局說，傳出廟產遭幫派分子介入管理委員會把持廟務運作，控制財務及相關資金來源；經民政局瞭解，店仔街福德宮長年因無法取得土地全部所有權，土地使用分區不符，所以無法申請登記寺廟納入管理。

民政局表示，市府已召集專案會議介入處理，由民政局「強力指導」福德宮修改組織章程及輔導廟務收支公開透明，維護寺廟財產及自主性。

至於疑有黑道幫派介入把持並侵吞廟產案，民政局表示，永和警察分局9月已經拘提、搜索相關涉嫌人到案，目前正釐清是否涉及侵吞廟產，若涉及不法警方將移送偵辦。