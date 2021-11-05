快訊

揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

議員轟「既存違建」拆不了還可炒房 北市府：信賴保護

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市建管處表示，既存違建從1994年至今存有信賴保護原則，遭議員游淑慧打臉「非法的東西也可以有信賴保護喔？」；照片為北市光復南路某處頂加既存違建。 聯合報系資料照
北市建管處表示，既存違建從1994年至今存有信賴保護原則，遭議員游淑慧打臉「非法的東西也可以有信賴保護喔？」；照片為北市光復南路某處頂加既存違建。 聯合報系資料照

北市既存違建數量多，不少民眾檢舉卻無下文，北市議員游淑慧今指出，北市府長年不處理，讓違法建築永與無解，還成為炒房標的，甚至讓都更滯礙難行；建管處回應，1994年前的違建被認定既存違建，有信賴保護原則。沒等官員說完話，游就驚喊「非法也可以信賴保護？不要笑死人」，她建議轉售的既存違建應認定「新違建」拆除，就能杜絕危險不當利益與公安事件。

台北市議會今進行市政總質詢，游淑慧針對「既存違建」議題質詢市長柯文哲。她表示，接獲不少民眾陳情，指市府接到為健檢舉後至現場勘查，若為既存違建，只會對民眾說「沒辦法」就離開，讓既存違建永遠無解。

游淑慧說，目前北市府只有管理既存違建的裝修申請，完全沒辦法解除既存違建永遠存在的事實，並問「既存違建要存在100年才夠嗎？還是50年？現在都已經26年了」。

建管處長劉美秀回應，從1994年至今已經算是「信賴保護」，游淑慧打斷對話，驚呼「非法的東西也可以有信賴保護喔？」，還說柯文哲若有Guts就把既存違建變合法。柯沒說話，僅搖搖頭示意。游追問「信賴保護是永遠保護違法嗎？要幾年才可以動手？」，柯認為有公安問題的優先處置。

游淑慧表示，既存違建除了又老又危險，還成為買賣增值條件，頂加是購屋亮點，最上層與下層相比價格竟多30%，批北市府保護非法利益，違反社會公平正義，因購入最上層還有頂加可以分隔出租，投資客最愛，又允許重新裝潢，讓頂加永流存。

另外，游淑慧指出，頂加還成了都更籌碼，因為最上層住戶有既存違建，明明頂樓是整棟公寓住戶公用，卻長期給一戶使用，最後都更竟以此要求多拿一倍的空間。都發局長黃一平坦言，通常1樓和頂樓住戶都會反對都更。游批「頂加是什麼玩意？也要跟人家談多分」。

游淑慧最後表示，既存違建產生的利益就是不當利益，若是自用就依照規定拿去用，但如果轉手，就應該要當成新違建拆除，要交易的人就會縮手，杜絕不當利益、炒作投機，以及頂加隔層危險的房屋出租狀況，否則每次有火災很多都是頂加出租；柯文哲承諾「會回去想想看，長期處理要有方針」。

台北市議會今進行市政總質詢，游淑慧針對「既存違建」議題質詢市長柯文哲。記者鍾維軒／攝影
台北市議會今進行市政總質詢，游淑慧針對「既存違建」議題質詢市長柯文哲。記者鍾維軒／攝影

違建 游淑慧 北市

延伸閱讀

公投綁大選設備技術要改進 柯文哲：站兩小時沒人要去

市政總質詢 羅智強邀柯文哲到往凱道上「小強電視台」

羅智強邀請夜宿凱道 柯文哲：有空去看一下

北市移動式測速照相5大熱點 議員要求設固定桿

相關新聞

統籌分配款六都最後一名 侯友宜呼籲中央要做調整

新北市是六都人口最多，但統籌分配款是六都最後一名。新北市議會國民黨團今天在議會總質詢指出，財政收支劃分法修法喊了十幾年尚...

里長手繪文資導覽遺跡部落格帶路 秘境首推新北市瑞芳1號隧道

新北市瑞芳區龍鎮里長林文清長年經營「文清的瑞芳札記」部落格，介紹在地景點不僅引人入勝，更執筆手繪當地交通及文化資產等導覽...

新莊、永和校園廊道拓寬 新北拚年底前再3校完工

新北市推動「通學廊道安全改善計畫」，自108年起預計4年改善50所學校周邊人行道。繼板橋新埔國中通學廊道完工，近日分別完...

新北市議員建議八里輕軌結合綠帶計畫 帶動在地觀光

新北市議員鄭戴麗香今天指出，八里輕軌應該結合當地景點及自行車道，並在下罟漁港打造生態軸帶，民眾可規劃一日遊，帶動在地觀光...

市政總質詢 羅智強邀柯文哲到往凱道上「小強電視台」

台北市議會下午進行市政總質詢，國民黨市議員羅智強針對公投議題，詢問台北市長柯文哲願不願意一起去夜宿凱道，柯文哲表示有空會...

議員建議設老人局照顧長者 侯友宜:朝此方向研議

新北市政府預計在明年元旦成立青年事務局，新北市議員葉元之認為，長輩也很需要市府的照顧，現在已邁入高齡化社會，在長輩的照顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。