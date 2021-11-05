議員轟「既存違建」拆不了還可炒房 北市府：信賴保護

北市既存違建數量多，不少民眾檢舉卻無下文，北市議員游淑慧今指出，北市府長年不處理，讓違法建築永與無解，還成為炒房標的，甚至讓都更滯礙難行；建管處回應，1994年前的違建被認定既存違建，有信賴保護原則。沒等官員說完話，游就驚喊「非法也可以信賴保護？不要笑死人」，她建議轉售的既存違建應認定「新違建」拆除，就能杜絕危險不當利益與公安事件。

台北市議會今進行市政總質詢，游淑慧針對「既存違建」議題質詢市長柯文哲。她表示，接獲不少民眾陳情，指市府接到為健檢舉後至現場勘查，若為既存違建，只會對民眾說「沒辦法」就離開，讓既存違建永遠無解。

游淑慧說，目前北市府只有管理既存違建的裝修申請，完全沒辦法解除既存違建永遠存在的事實，並問「既存違建要存在100年才夠嗎？還是50年？現在都已經26年了」。

建管處長劉美秀回應，從1994年至今已經算是「信賴保護」，游淑慧打斷對話，驚呼「非法的東西也可以有信賴保護喔？」，還說柯文哲若有Guts就把既存違建變合法。柯沒說話，僅搖搖頭示意。游追問「信賴保護是永遠保護違法嗎？要幾年才可以動手？」，柯認為有公安問題的優先處置。

游淑慧表示，既存違建除了又老又危險，還成為買賣增值條件，頂加是購屋亮點，最上層與下層相比價格竟多30%，批北市府保護非法利益，違反社會公平正義，因購入最上層還有頂加可以分隔出租，投資客最愛，又允許重新裝潢，讓頂加永流存。

另外，游淑慧指出，頂加還成了都更籌碼，因為最上層住戶有既存違建，明明頂樓是整棟公寓住戶公用，卻長期給一戶使用，最後都更竟以此要求多拿一倍的空間。都發局長黃一平坦言，通常1樓和頂樓住戶都會反對都更。游批「頂加是什麼玩意？也要跟人家談多分」。