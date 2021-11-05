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新莊、永和校園廊道拓寬 新北拚年底前再3校完工
新北市推動「通學廊道安全改善計畫」，自108年起預計4年改善50所學校周邊人行道。繼板橋新埔國中通學廊道完工，近日分別完成新莊新泰國中及永和永平高中，工務局長詹榮鋒表示，目前尚有3校力拚年底前完工，提供學生和市民更友善安全通行環境。
養工處指出，新泰國中旁人行道以往寬度僅有90公分寬，民眾通行險象環生，市府增加行人通行空間至1.5公尺以上，除將該路段電桿、路燈及植栽帶位置整併至圍牆內，減少行人通行障礙，也一併將排水溝納入設置，加強區域性排水功能。
另外，永平高中通學廊道周圍永平路、仁愛路、永貞路人行道原有鋪面老舊受到電箱、路燈、路樹影響，導致行人通行空間不足。除永平高中退縮圍牆，並重新整併變電箱、路樹至設施帶，讓拓寬人行道達到寬度至少1.5公尺以上。
工務局長詹榮鋒表示，「通學廊道安全改善計畫」目標以108年起預計4年內完成50所學校，截至110年10月已完成35所學校，目前在全力趕工中的尚有板橋區溪崑國中、樹林區三多國小、中和區積穗國小等3校，力拚年底前完工，提供學生和市民朋友更友善安全的通行空間，落實人本環境改善。
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