新莊、永和校園廊道拓寬 新北拚年底前再3校完工

新北市推動「通學廊道安全改善計畫」，自108年起預計4年改善50所學校周邊人行道。繼板橋新埔國中通學廊道完工，近日分別完成新莊新泰國中及永和永平高中，工務局長詹榮鋒表示，目前尚有3校力拚年底前完工，提供學生和市民更友善安全通行環境。

養工處指出，新泰國中旁人行道以往寬度僅有90公分寬，民眾通行險象環生，市府增加行人通行空間至1.5公尺以上，除將該路段電桿、路燈及植栽帶位置整併至圍牆內，減少行人通行障礙，也一併將排水溝納入設置，加強區域性排水功能。

另外，永平高中通學廊道周圍永平路、仁愛路、永貞路人行道原有鋪面老舊受到電箱、路燈、路樹影響，導致行人通行空間不足。除永平高中退縮圍牆，並重新整併變電箱、路樹至設施帶，讓拓寬人行道達到寬度至少1.5公尺以上。