新北市議員建議八里輕軌結合綠帶計畫 帶動在地觀光

新北市議員鄭戴麗香今天指出，八里輕軌應該結合當地景點及自行車道，並在下罟漁港打造生態軸帶，民眾可規劃一日遊，帶動在地觀光。新北市長侯友宜表示，八里輕軌一定要跟淡江大橋做好介接，等淡江大橋完工，也要啟動輕軌設備，捷運局表示，修正報告已送交通部，近期可望通過。

捷運局針對八里輕軌提可行性研究，計畫路線初步規劃總長5.6公里，起於淡海輕軌藍海線的漁人碼頭站，東行至中正路二段，南行中正路、沙崙路口轉向西行銜接淡江大橋，經淡江大橋共構跨越淡水河後，轉沿博物館路、商港三路、商港一路至台64線附近止。

鄭戴麗香說明，她都跟在地里長及區長都有討論過，八里輕軌總計有6個站，認為可結合濱海自行車道、挖子尾生態園區、十三行博物館等，營造綠廊、新設迎賓設備帶動在地觀光，在下罟漁港有新鮮海產，可在此打造臨河生態軸帶、建設海岸自然公園。

捷運局長李政安表示，捷運局已在9月2日將修正報告函送交通部，交通部於10月25日核轉行政院審議中，近期可望通過。會在接下來的綜合規劃、基本設計納入綠軸計畫的建議，結合綠帶做一個景觀車站的設計，加上車站的公共藝術塑造出景觀，連接自行車道、友善人行空間，讓八里輕軌不僅提供淡水河左、右岸跟台北捷運連結外，也可以連結到觀光景點。

侯友宜表示，八里輕軌不只是一個交通運輸工具，未來還可兼處觀光休閒旅遊，八里未來要做凈零碳社區，就一定要用親水的環境結合綠色的環境休閒產業，帶動八里發展。

侯友宜說，八里輕軌一定要跟淡江大橋做好介接，避免二次施工，等淡江大橋2024年完工的時候，也要啟動八里輕軌的車站設備，沿著軌道、自行車道、人行步道，還有綠環境、水環境一起營造到下罟子漁港，讓下罟子漁港成為觀光漁業產業的去處。