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零淨碳示範區 八里輕軌廊帶擬打造綠色休閒產業

中央社 / 新北5日電

新北市規劃2030年將打造八里區為淨零碳示範區，市長侯友宜今天說，配合淨零碳示範區目標，將沿著八里輕軌廊帶打造綠色親水環境，結合休閒觀光及產業園區，帶動八里宜居發展。

侯友宜上午赴議會進行市政總質詢，中國國民黨籍市議員鄭戴麗香質詢指出，針對興建中的八里輕軌，和區長、里長多次討論後提出綠軸計畫構想，結合自行車道、生態園區、博物館等，打造綠色廊帶，提升整體景觀。

新北市政府捷運工程局長李政安答詢表示，八里輕軌可行性研究修正報告已在9月2日提送中央審議，近期可望通過，會在接下來綜合規劃、基本設計中納入綠軸計畫建議。

侯友宜補充，八里輕軌將不只是交通運輸，還將配合凈零碳社區規劃綠色休閒產業，同時跟淡江大橋介接，未來完工後，沿著軌道、自行車道、人行步道，讓下罟子漁港成為觀光漁業產業、吃海鮮美食的好地方。

此外，鄭戴麗香也詢及八里纜車BOO（Build-Operate-Owner）招商不易。侯友宜說，會想辦法突破，一定要結合特殊觀光景點或特殊路線，帶動八里發展。

八里 侯友宜

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