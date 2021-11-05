議員建議設老人局照顧長者 侯友宜:朝此方向研議

新北市政府預計在明年元旦成立青年事務局，新北市議員葉元之認為，長輩也很需要市府的照顧，現在已邁入高齡化社會，在長輩的照顧要有新的思維，可參考歐美經驗成立高齡事務局或是老人局，全力規劃老齡業務。市長侯友宜表示，會朝這個方向研議。

葉元之今天在總質詢指出，截至今年10月底，新北市65歲以上的長輩，共有64萬3000人，佔總人口的16%，且比例有逐年增加趨勢，但現在針對長輩的照顧，議題都在長照跟福利，所以主要業務落在衛生局跟社會局。但市府應該要翻轉社會對老人的錯誤觀念，長輩是資產不是負債，除了現有的照顧外，更應該善用長輩的人力資源，讓長輩貢獻智慧，這些需要有專責懂高齡事務的單位全力規劃與推動。

葉元之也說，目前市府對於長輩業務過於分散，之前請助理到公園訪問長輩意見，發現大家對於哪個業務歸哪個局處管，根本搞不清楚。例如光是一個長照2.0，就牽涉到各局的業務。長照分為住宿型、社區型、居家型長照，住宿型又有安養中心、長期照護中心、護理之家三種，其中安養中心跟長期照護中心歸社會局管，護理之家又歸衛生局管，一般人幾乎搞不清楚。成立專責高齡局處就有單一窗口，民眾不用跑來跑去。

侯友宜說，長者愈來越多，如果能統合各單位，大家全力各局處串連起來，銀髮高齡事務局是未來可能要走的趨勢，會朝這個方向研議。