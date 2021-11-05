劍潭站TOD開發案恐影響景觀 專家盼暫停招標

北市府規劃捷運劍潭站旁以TOD開發案蓋大樓，學者專家認為地點不妥適，恐影響綠廊帶、景觀等，呼籲北市暫停招標。北捷今天表示，開發案將融入景觀，且外界可提供各項方案。

無黨籍台北市議員黃郁芬及台灣女建築家學會、都市設計學會等學會及多名學者，上午在市議會開「呼籲北市府重新檢討捷運劍潭站TOD開發案」記者會。

台灣女建築家學會理事長許麗玉表示，TOD開發案將設巨大量體建物在捷運劍潭站旁，擋住景觀，城市發展不是要影響居民生活空間，連當地居民都認為開發案不妥。

中華民國都市設計學會理事長梁豫漳說，捷運劍潭站招標案出現許多狀況，像建築量體跟周邊環境形成衝擊，如影響中山北路綠廊帶等景觀，且跟TOD開發內容是相違背。

中華民國景觀學會理事長許晉誌說，台北最優美步道包含中山北路綠廊帶，從捷運劍潭站可看到圓山等景觀，若開發案成案，就像是「插上一炷香」。

與會專家學者表示，此開發案量體過大、過高，壓迫都市綠廊空間，必要性及內容皆不合理，呼籲北市暫停招標案，重新檢討選址正當性及開發公益性，並公開說明開發案細節。

台北捷運公司發新聞資料指出，捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）開發案依都審會第1階段審議結果，已降低建物高度，從93公尺降至84公尺，且建築會融入都市地景。

北捷表示，規劃開發案前，有經完整公民參與程序，11月開諮詢會議時，將蒐集外界意見，納入後續設計參考；統包工程案決標後，將送第2階段都審，並依都審決議，調整建築設計，承諾開發案將融入都市景觀，歡迎外界提供各項可行方案。