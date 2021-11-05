稱蓋社宅如龜兔賽跑 花敬群:走得慢也比兔子早達標

台北市長柯文哲昨提到自己的社宅不算跳票，而是「認清事實」，還說8年5萬戶的目標是行政院政委張景森跟他說的。對此，內政部次長花敬群今受訪時表示，興建社宅很辛苦，但就像龜兔賽跑，走得慢但認真往前，也會比急躁的兔子更快到達目標。

柯文哲昨赴議會進行專案報告並備質詢，議員輪番針對社宅議題質詢，柯詢答時認為自己的社宅政策，從8年5萬戶改成2萬戶不算跳票，而是認清事實，還說當初的目標是張景森告訴他的。

花敬群今日上午陪同總統蔡英文前往台北城隍廟出席建廟140週年活動，事後受訪時他說，照顧青年、弱勢居住，是中央和地方政府應該要勇敢承擔的重大政策方向，蓋社會住宅確實辛苦、不容易，但是踏了第一步，再繼續往前踏，累積的成績就會出來。

花敬群表示，任何一項政策只要堅持下去，把政府該有的戰力勇敢拿出來，人民就會有感，花也坦言在社宅政策推行得過程中，確實有些問題值得滾動檢討，但就像是龜兔賽跑故事，走得慢，認真的往前走，也會比急躁的兔子更快到達目標。

花敬群提到，蔡總統20萬戶的社宅目標中央會拚了命盡全力往下推動，今年起無論是直接興建或包租代管，都比過去幾年的數量還多，民眾越來越有感。而高雄城中城大火之後，災民安置也透過社宅包租代管進行長期居住安置，這些事情就如蓋下水道、馬路、捷運一樣，都不容易、很辛苦，但就是一步步往前做，不需要停止下來，中央願意跟地方攜手合作。

至於龜兔賽跑中的兔子是否指柯文哲？花敬群說「我想未必啦！」，並說「大家都會急，過程中我們自己都會急」，推動社宅有很多困難，有時會忍不住抱怨或停下來休息，但社宅逐步呈現成果，一旦推出新的社宅，民眾申請踴躍程度讓政府很感動，知道做對事情，「累歸累，蓋房子確實需要時間，民眾抱怨做得慢，但即使慢，我們還是一步步奮力向前」。