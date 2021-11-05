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八里纜車招商案進度卡關 侯友宜:想辦法突破

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市府從去年12月針對八里纜車興建案招商，但目前仍未有新進度。圖／新北市觀旅局提供
新北市府從去年12月針對八里纜車興建案招商，但目前仍未有新進度。圖／新北市觀旅局提供

新北市府從去年12月針對八里纜車興建案招商，但目前仍未有新進度。市議員鄭戴麗香認為，市府應先遷移八里公墓及做好前置作業，才會吸引業者。市長侯友宜表示，尚未有業者表達意願，但市府會想辦法突破， 想辦法建設一個特殊觀光景點，結合八里輕軌，進而帶動八里地區發展。

觀旅局暫定規畫八里纜車路線從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，但路線上會經過八里公墓，觀感不佳，加上八里早年人口較少，即便擁有自然環境及台北港專區優勢，市府上仍卡在研議階段。

鄭戴麗香指出，市府要規劃建設八里纜車，但該處私有土地多，加上公墓尚未完全遷移，已遷移的地方坑坑洞洞，也會影響遊客來搭纜車的意願，業者在之前的說明會就有表達意願，但她認為市府還是要有前置作業，包含將路線規劃好及遷移公墓，才會提升業者意願。另外，她也曾與觀旅局討論過，可以透過空拍機拍下的畫面了解現況，再針對私人地範圍跟民眾溝通，但目前也還沒做。

侯友宜說，包含基本設計規劃如何做、是否有瓶頸等，會跟業者說可以幫忙解決，業者才會願意來投資，不論採BOO或是BOT，投入民間力量改造八里才是重點，市府會用正向態度處理，可以先規劃好後給業者知道，包含去渡船頭路線、交通銜接等內容，業者評估才會有相關依據。

蔣志薇表示，觀旅局去（109）年12月10日就辦理「新北市八里纜車BOO公共建設政策規劃招商說明會」，當時有十多家廠商有興趣參與說明會，但受到疫情影響，廠商對於光觀投資案意願偏低，觀旅局還是會以公私協力的精神，後續若有民間廠商申請投資，將依促參法後續協助。

將志薇也說，接下來將進一步調查整合觀音山環境、地形、坡度，及土地權屬等現況相關規劃資料，並結合提供八里輕軌場站可行性評估報告，讓有意願投資潛在廠商便於作投資評估，觀旅局必定依促參法盡全力協助整合，提供賦稅優惠申請，增加廠商意願。

八里 纜車

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