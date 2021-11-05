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5萬公宅達不到張景森願跳樓謝罪？柯文哲：口水氣話

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲參加熊好券抽獎。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲參加熊好券抽獎。記者楊正海／攝影

針對行政院政務委員張景森昨在臉書發文勸柯文哲市長辭職，找代理市長，若推不到5萬戶公宅「我跳樓謝罪」。柯文哲上午參加熊好券抽獎，被問到此事時說，「這是口水、氣話，我就不用講。」 柯也說，沒有跟張景森在吵架，還是好朋友，很多政策的概念是來自他的。

柯文哲的8年5萬戶社宅政策挨批跳票，柯文哲昨天在議會專案報告答詢議員時卻說，8年5萬戶的豪言是「張景森告訴我的」。張景森昨晚為此在臉書酸柯文哲，建議柯辭去台北市長、專心選總統，推薦林欽榮或林洲民代理台北市長，如果1年內沒有辦法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到，「我願意跳樓謝罪。」

柯文哲說，這都口水戰，林欽榮當過台北市副市長4年，這是口、水氣話，就不用講，但按台北制度最安全，台北市維持一萬戶開工往前進，這樣很穩健，蓋房子不是一下子蓋完，大社區開工到入住，大概4年，1年開工2500戶，維持一萬戶在開工狀態，這速度比較安全。

柯文哲說，突然1年開工1萬戶，這都不切實際，且去年到現在不到兩年，營建物價上漲20%，鋼材快漲30%，政治還是要務實，目前台北市的政策較安全。

柯說，最近才在整理公宅的規格化，看怎麼做效率最高，家具採購和物業管理，這很多學問，實際做了就知道困難太多，才知這是問題，還好北市反應很快，一步步修正。

柯文哲說，這也是為什麼他在議會說，社宅的租金是市價8折，有人問房地稅扣掉，成本不是更低？但他為何不贊成 ？因為如果社宅占住宅總戶數的30%，大多數想住的都可以住到，價格很低就ＯＫ，但現在中籤率超過10%，只有少數抽到，變成政府在辦樂透，抽到很爽，未來6年可以住很便宜房子，這不太對，所以既然社宅目標是總戶數的5% ，有平抑房價作用的戰略目標下，租金維持8折，8年5萬戶，正確講，5萬戶是對的。

柯文哲說，張景森自己在中央政府就知道，中央住都中心到現在開工才600戶，單台北市要開工1.8萬戶，這不得了，這個量會讓公務體系疲於奔命，所以國家政策是設定目標後，以最適當的速度前進。

台北市長柯文哲上午參加熊好券抽獎時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加熊好券抽獎時受訪。記者楊正海／攝影

柯文哲 北市 張景森

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