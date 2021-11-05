新北舉辦智慧城市論壇 侯友宜:核心以人為本

新北市府今舉辦2021國際智慧城市論壇，邀集國內外產官學界專家從不同面向分享智慧城市的國際趨勢及產業實務經驗。新北市長侯友宜表示，2030減碳50%、2050淨零碳是對新北市民承諾，重要關鍵是智慧城市基礎建設，智慧城市的核心是以人為本，目標實踐永續發展與優質生活。

2021國際智慧城市論壇「科技防疫 x 零碳經濟 打造智慧韌性城市」今於新北市展開，新北市長侯友宜表示，在新冠肺炎肆虐下，世界主要城市都強調韌性，在面對多重壓力跟挑戰時，智慧城市融合科技、數據、人性，是城市運轉的基礎，是面對危害的保護力，是所有超前部署的根基。

侯友宜指出，新北市與世界同步，以韌性展現緊急應對能力，並全力振興經濟。具體落實在大數據中心、無人機應用、智慧路燈、遠距關懷虛擬病房等。「2030減碳50%，2050淨零碳」是對新北市民的承諾，最重要的關鍵是智慧城市的基礎建設，智慧城市的核心是以人為本，目標是實踐永續發展與優質生活。

本次論壇聚焦於「科技防疫」與「零碳經濟」兩大主題，除了安排專題演講，並同步進行臺日線上交流。上午開場由台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙分享智慧健康防疫照護的發展。下午則由智慧城市論壇ICF主席暨創辦人 John G. Jung，分享世界各大城市導入AI以創造安全智慧城市的國際趨勢。

新北市府表示，本次論壇因應疫情採線上直播方式進行，並同步舉辦智慧城市線上展覽，依照智慧城市五大方向分為五大區，共30個計劃展示攤位，將進行為期一年的線上展覽，詳實展示新北市發展智慧城市的建設成果。