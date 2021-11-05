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新北招商一條龍 加速生醫快篩試劑生產
為協助生醫公司加速癌症快篩檢測試劑與萊克多巴胺快篩生產線增設，新北市府透過招商一條龍服務，加速廠商設置相關前置作業及工廠登記行政流程，讓癌症發生與食安事件可以及早發現及早預防，為民眾的健康在癌症發現前期就進行追蹤與把關。
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司（尖端醫）為經濟部成立財團法人生物技術開發中心技術移轉成立的第一家生技公司，108年12月尖端醫納入新北市府招商一條龍專案，斥資近億元在汐止投資設立醫療器材製造及相關檢驗試劑，包含癌症快篩檢測試劑、食安萊克多巴胺快篩量產工廠，並於去年6月加入國防醫學院預醫所與國家衛生研究院防疫的行列，也將增設新冠病毒快篩試劑生產線。
透過招商一條龍專案，市府協助尖端醫加速汐止廠室內裝修申請及設廠相關前置作業，推動行政審查程序，使尖端醫如期在109年底前完成汐止新廠工廠登記，依既定期程推動相關申請及認證等作業。
經發局表示，適逢疫情期間，市府與新北企業推動防疫物資工廠設立，幫助尖端醫順利取得工廠登記外，亦協助鴻海集團於土城設立醫用口罩生產線及協助福德窯順利成立口罩生產部門(口罩國家隊58號)。
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