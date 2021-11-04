北市移動式測速照相5大熱點 議員要求設固定桿

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧下午在議會質詢，公布近5年北市移動式測速照相5大取締熱點，她指出，平均每個月都可以開出近千張罰單，既然是熱點，為什麼不做固定式的測速桿？圖／議員游淑慧提供
台北市議員游淑慧下午在議會質詢，公布近5年北市移動式測速照相5大取締熱點，她指出，平均每個月都可以開出近千張罰單，既然是熱點，為什麼不做固定式的測速桿？圖／議員游淑慧提供

北市議員游淑慧下午在議會質詢，公布近5年北市移動式測速照相5大取締熱點，她指出，平均每個月都可以開出近千張罰單，既然是熱點，為什麼不做固定式的測速桿？，北市交大大隊長涂國卿指出，移動式有機動性，可以對應熱點增加。

游淑慧指出，如果已經是易超速的熱點，出動人去排班，為何直接設固定式照相，1到9月可以開出1萬張，不值得放一個固定式測速樁？對此，涂國卿表示，一支固定桿要100多萬，但會再回去做評估。

游淑慧還指出，民權大橋多次傳出偷拍超速執法的問題，到底為什麼三申五令不要偷偷執法，為什麼還有？是不是有獎金或是考績壓力？傳聞市長柯文哲有要求罰單要一年比一年多？游淑慧還公布警員的執法照片，北市警察局長楊源明坦言，值勤位置是不適當，他到任後並沒有這種要求，也不希望員警亂開單。

游淑慧說，若員警偷拍，民眾來申訴怎麼辦？不過，涂國卿指出，該員警站的地點造成誤解，但根據警政署取締交通違規的作業程序，執法的三個要點，只要是有警告牌設置、著制服、勤務地點報核准，且網路也公告地點，所以執法程序沒有錯。

游淑慧 北市 測速

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