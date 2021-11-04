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新店美河市公共平台管理問題 雙北捷運局各說各話

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
位在新北市新店區的「美河市」聯開案，現況雜草叢生、道路破損，新北市議員金中玉認為市府要解決問題，雙北捷運局也隔空互嗆。圖／新北市捷運局提供
位在新北市新店區的「美河市」聯開案，現況雜草叢生、道路破損，新北市議員金中玉認為市府要解決問題，雙北捷運局也隔空互嗆。圖／新北市捷運局提供

位在新北市新店區的「美河市」聯開案，現況雜草叢生、道路破損，新北市議員金中玉認為市府要解決問題，雙北捷運局也隔空吵架、各說各話。台北市捷運局表示，經過多次協調新北都沒同意接管，為維護設備安全及衛生，已協助清潔等相關作業，新北捷運局則說，如難以管理，新北願受託，但完成移交前，北市應善盡管理責任。

金中玉昨日（3日）質詢提出，「美河市」3樓公共空間平台環境未妥善維護，當初標榜的空中花園，如今雜草叢生、道路破損，而拿到3000萬元維管費的台北市捷運局擺爛，但事關新北市民權益，希望市府承擔解決。

台北捷運局說明，新店機廠聯合開發案人工平台因要求開放供公眾使用，故都市設計審議報告書及新北市政府核發使用執照皆載明，該人工平台維護管理交由新北市政府辦理。

台北捷運局表示，人工平台自取得使照迄今將屆9年，前五年由投資人維管後，應再交由新北市政府接手管理，並由投資人提供維管基金。但經多次協調，新北皆未同意接管，導致相關單位接獲地區民眾陳情有關環境髒亂等情事，直接函轉要求北市處理。目前已經協助辦理防疫消毒、除草及環境清潔等作業，也會把保管的人工平台管理基金移交予新北市政府。

新北捷運局則回應，經2013年新北市都市設計審議委員會討論，考量人工地盤為捷運設施之一部分，且考量大眾運輸系統公共安全及整體結構技術專業性，決議應由台北捷運局負責管理維護，目前管理基金由台北捷運局管理使用中。

新北捷運局表示，依照當時都審決議，應由台北捷運局負起維管責任，期間雙北市亦進行多次會勘，如難以管理，新北市府願受託維護管理，但在未完成委託或移交前，北市端仍應善盡管理責任。

美河市

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