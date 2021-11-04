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黑板樹太高根竄起 汐止人行道、校園受影響

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪希望新北市政府能想辦法，解決黑板樹太高影響安全問題。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪希望新北市政府能想辦法，解決黑板樹太高影響安全問題。 圖／觀天下有線電視提供

目前在學校或是人行道，之前種了不少黑板樹，只是時間一久，生長快速的黑板樹，卻成了困擾，包括五六層樓高的黑板樹，影響校舍安全，人行道因為樹根竄起損壞，所以，新北市議員張錦豪希望新北市政府能想辦法，解決這個安全問題。

新北市議員張錦豪表示，這次在總質詢中有向侯市長建議幾個方向，像是一些黑板樹影響校園安全，黑板樹11月會開花，開花時會有像毛毛蟲的種子也會散發出異味，導致學童過敏，尤其黑板樹樹枝是比較容易脆斷，如果大風大雨或是颱風會壓倒一些路樹旁邊的電纜或危及行人安全或是學校校舍的結構，樹根亂竄也會導致行人在行走上的安全疑慮，也會影響排水設施或是大樓結構等等。

張錦豪指出，黑板樹嚴重影響學童安全問題，這次總質詢中，新北市長侯友宜也相當重視，當場有指示教育局、農業局及工務局等，專責單位一起去逐步的去汰換處理，怎麼協助校園解決黑板樹的問題，因為，黑板樹的移植相當困難，因為第一它的經濟價值低，第二個它長到六層樓高，要移植相當困難，這些都是學校沒有辦法處理的問題，所以，需要相關單位一起去解決。

新北市長侯友宜表示，黑板樹衍生出來很多問題存在，新北市經過盤點有2398棵的黑板樹，已經責成教育局跟農業局還有工務局相關單位，大家組成一個專案小組，在將黑板樹汰換轉移的過程當中，逐步的處理解決。

黑板樹 人行道

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