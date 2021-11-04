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淡水衛生所下鄉打流感疫苗 百位長者接種
最近東北季風南下，天氣漸漸轉涼，也是流感的高峰期，新北市淡水區幅員廣大，範圍包山包海，因此今(4)日上午淡水衛生所醫護團隊則是下鄉到屯山里，有一百多位的長者來接種流感疫苗，里長李永清也相當貼心提供麵包餐點給長者使用。
受到新冠肺炎疫情影響，流感疫苗接種人潮也不少，因此淡水區衛生所主任江佳錡表示，流感疫苗接種長者必需要注意跟新冠疫苗接種需要間隔一個星期，而在打完流感疫苗之後也一樣需要多休息及多喝水，留意身體狀況。
屯山里長李永清說，相當感謝衛生所持續下鄉接種服務，不用再讓長者舟車勞頓，不過有鑑於去年流感疫苗數量不足，因此今年里長特別先統計好長者的接種意願，與衛生所確定數量之後，通知長者來施打，而今天同時也是屯山里的長者共餐運動，在疫情期間無法舉辦，現在趨緩之後難得大家可以出門來聚一聚，而且還可以打流感疫苗。
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