雙溪樂齡大明星登場 長者一起高歌、動健康

觀天下 / 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪區公所與承澐老師和她創立的玉山菊元合奏團合作，在雙溪市場2樓辦理了樂齡大明星活動，讓長者一起唱歌、運動同歡。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所與承澐老師和她創立的玉山菊元合奏團合作，在雙溪市場2樓辦理了樂齡大明星活動，讓長者一起唱歌、運動同歡。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區地處偏鄉，年輕人多外出工作，留下長者獨自生活，疫情影響，許多長者很久無法出門參加活動，跟老朋友聚聚共樂，今(4)日雙溪區公所與承澐老師和她創立的玉山菊元合奏團合作，在雙溪市場2樓辦理了樂齡大明星活動，讓長者一起唱歌、運動同歡。

活動中承澐老師帶領長者們一起舞動身體，連結新北市政府推動的動健康計畫，讓長者動起來，現場LIVE演出的玉山菊元合奏團，演奏出美妙的音樂，也透過音樂伴奏讓參與民眾大聲秀出歌藝，現場長者和老朋友們一起高歌同歡。

雙溪區長藍瑞珉表示，因應後疫情時代，特此舉辦此活動讓里民調節疫情下所帶來的壓抑，藉此用音樂方式帶領長者展現出老年人生喜怒哀樂，樂齡大明星，也同時是每個老年人生的縮影，「因為，每個人在時間的洪流裡都是一個大明星」。

社團法人玉山菊元協會創辦承澐表示，長輩很少有機會到音樂廳聆聽現場的演奏，就把玉山菊元合奏團帶進偏鄉，要帶給長輩開心和快樂，希望能讓長輩放開心胸，越活越健康。

疫情影響，人與人的距離變遠了，現在進入後疫情時代，公所要透過活動，鼓勵長者走出家中與大家同歡，也透過音樂拉近彼此之間的距離，但為守護里民的安全，避免社區群聚感染，相關防疫規定不鬆懈，營造安全的活動環境。

雙溪區

延伸閱讀

雙溪山藥產地展售會登場 品嚐道地Q綿山藥

亞歷鮑德溫誤殺非首例 2大明星也曾遭槍擊意外

淡水崁頂里樂齡無限 第三個關懷據點啟用

虎豹潭奪人命 她曾喻假鴨川今嘆：沒想到會要命

相關新聞

新店美河市公共平台管理問題 雙北捷運局各說各話

位在新北市新店區的「美河市」聯開案，現況雜草叢生、道路破損，新北市議員金中玉認為市府要解決問題，雙北捷運局也隔空吵架、各...

明倫社宅「鼠輩橫行」？議員：住戶戲稱要養猫抓老鼠

台北市明倫社宅曾被批漏水、漏電，台北市議員陳怡君上午在議會質詢，多間社宅均有老鼠出没，品質堪憂，住戶戲稱要養一隻猫來抓老...

統籌分配款六都最後一名 侯友宜呼籲中央要做調整

新北市是六都人口最多，但統籌分配款是六都最後一名。新北市議會國民黨團今天在議會總質詢指出，財政收支劃分法修法喊了十幾年尚...

黑板樹太高根竄起 汐止人行道、校園受影響

目前在學校或是人行道，之前種了不少黑板樹，只是時間一久，生長快速的黑板樹，卻成了困擾，包括五六層樓高的黑板樹，影響校舍安全，人行道因為樹根竄起損壞，所以，新北市議員張錦豪希望新北市政府能想辦法，解決這個安全問題。

淡水衛生所下鄉打流感疫苗 百位長者接種

最近東北季風南下，天氣漸漸轉涼，也是流感的高峰期，新北市淡水區幅員廣大，範圍包山包海，因此今(4)日上午淡水衛生所醫護團隊則是下鄉到屯山里，有一百多位的長者來接種流感疫苗...

雙溪樂齡大明星登場 長者一起高歌、動健康

雙溪區地處偏鄉，年輕人多外出工作，留下長者獨自生活，疫情影響，許多長者很久無法出門參加活動，跟老朋友聚聚共樂，今(4)日雙溪區公所與承澐老師和她創立的玉山菊元合奏團合作，在雙溪市場2樓辦理了樂齡大明星活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。