雙溪樂齡大明星登場 長者一起高歌、動健康

雙溪區地處偏鄉，年輕人多外出工作，留下長者獨自生活，疫情影響，許多長者很久無法出門參加活動，跟老朋友聚聚共樂，今(4)日雙溪區公所與承澐老師和她創立的玉山菊元合奏團合作，在雙溪市場2樓辦理了樂齡大明星活動，讓長者一起唱歌、運動同歡。

活動中承澐老師帶領長者們一起舞動身體，連結新北市政府推動的動健康計畫，讓長者動起來，現場LIVE演出的玉山菊元合奏團，演奏出美妙的音樂，也透過音樂伴奏讓參與民眾大聲秀出歌藝，現場長者和老朋友們一起高歌同歡。

雙溪區長藍瑞珉表示，因應後疫情時代，特此舉辦此活動讓里民調節疫情下所帶來的壓抑，藉此用音樂方式帶領長者展現出老年人生喜怒哀樂，樂齡大明星，也同時是每個老年人生的縮影，「因為，每個人在時間的洪流裡都是一個大明星」。

社團法人玉山菊元協會創辦承澐表示，長輩很少有機會到音樂廳聆聽現場的演奏，就把玉山菊元合奏團帶進偏鄉，要帶給長輩開心和快樂，希望能讓長輩放開心胸，越活越健康。

疫情影響，人與人的距離變遠了，現在進入後疫情時代，公所要透過活動，鼓勵長者走出家中與大家同歡，也透過音樂拉近彼此之間的距離，但為守護里民的安全，避免社區群聚感染，相關防疫規定不鬆懈，營造安全的活動環境。