石農樂齡媽媽做草仔粿 體驗傳承米食文化

石門區農會綠色照顧推動計畫，帶著農會媽媽們走出戶外，來到山區的出磺口農場，活動要帶領媽媽們做農村的傳統料理草仔粿，希望讓婆婆媽媽們回味以往農村家中常常做的米食料理，透過DIY體驗也讓米食文化傳承。

石門區農會推廣部主任劉俐俐表示，這次承辦農委會的綠色照顧推動計畫，透過戶外的參訪、研習，要讓樂齡長輩與媽媽們，透過食農教育、綠療的活動，對於地方、農村有更多的認識，藉此也獲得更多生活的樂趣以及農事的學習體驗。

出出磺口農場陳國志說，一早就將加入鼠麴草的糯米糰準備好，還有蘿蔔絲與芋頭餡料炒好放涼備用，讓農會媽媽們來到現場進行包餡以及壓模的體驗，聽到不少媽媽們都分享，已經將近三、四十年沒有親手做草仔粿，多年後再次體驗，也回憶起小時候的農村生活。

出磺口農場採友善耕作，所種植作物都是以保護生態環境為優先的產物，在即將進入秋冬的季節，沒有太多的作物可以採摘體驗，不過米食料理的DIY還是讓山區農場一日遊變得格外有趣，不但可以認識豐富的生態資源，還可以重溫農村時代手做米食料理的樂趣。