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明倫社宅「鼠輩橫行」？議員：住戶戲稱要養猫抓老鼠

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市明倫社宅曾被批漏水、漏電，台北市議員陳怡君上午在議會質詢，多間社宅均有老鼠出没。圖／陳怡君提供
台北市明倫社宅曾被批漏水、漏電，台北市議員陳怡君上午在議會質詢，多間社宅均有老鼠出没。圖／陳怡君提供

北市明倫社宅曾被批漏水、漏電，台北市議員陳怡君上午在議會質詢，多間社宅均有老鼠出没，品質堪憂，住戶戲稱要養一隻猫來抓老鼠。市府也承諾會再檢討。

陳怡君上午在議會質詢市長柯文哲，現場播放今年才剛啟用的明倫社宅內部情況，影片中可以看到老鼠透過高樓層的冷氣管線孔爬進屋內，不但大啃地瓜，隨地便溺，還咬壞紗窗造成住戶困擾，住戶戲稱要養一隻猫來抓老鼠。陳怡君下午也到明倫社宅，發現老鼠真的不少，現場投藥點就有10個。

陳怡君說，市府有提供廠商協助住戶安裝冷氣，但工人素質良莠不齊，有些冷氣孔未妥善處理，6、7樓多戶住家竟有肥大的老鼠從外牆爬進房屋，發生老鼠偷吃地瓜、咬紗窗的情形。陳怡君指出，有些住戶甚至沒有安裝冷氣，懷疑老鼠是從其他家跑過來。

陳怡君也接獲最近入住的住戶陳情，指因為原本的冷氣廠商已退場，透過物業管理提供的冷氣廠商為住戶裝冷氣，但裝了之後兩間房間開始漏水，只要開了冷氣，水就從電燈開關漏水出來，導致客廳地板滲水成水攤，甚至浴室還漏電，安全堪慮。

對此，北市都發局表示，經住戶陳情後，已派員了解，因有住戶曾將廚餘放在陽台致招來鼠情，已立即請住戶改善，為杜絕鼠情，已安排滅鼠作業，管理中心也勸導住戶勿有堆置廚餘垃圾於陽台之行為。

另針對所指住戶裝設冷氣導致室內漏水一節，由於北市社宅並未提供冷氣設備，相關設備係由住戶自行招商施作，經住戶反映入住後使用冷氣排水管有漏水情形後，物管中心即積極提供協助，並安排修繕事宜。

為杜絕明倫社宅鼠情，都發局安排滅鼠作業，放置毒餌站。圖／陳怡君提供
為杜絕明倫社宅鼠情，都發局安排滅鼠作業，放置毒餌站。圖／陳怡君提供
為杜絕明倫社宅鼠情，都發局安排滅鼠作業，放置毒餌站。圖／陳怡君提供
為杜絕明倫社宅鼠情，都發局安排滅鼠作業，放置毒餌站。圖／陳怡君提供

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