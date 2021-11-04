防遭包庇質疑 新北動保員將戴密錄器出勤

由於農業局日前遭議員質疑包庇無照寵物業者，新北市長侯友宜表示，動保處不是司法，而是取締干預單位，應學會使用密錄器。農業局表示，動保員出勤時將配戴保全證據設備。

侯友宜今天在議會市政總質詢時，國民黨團進行聯合質詢，黨團書記長周勝考質疑民進黨從共機繞台到質疑農業局包庇無照寵物業者等質詢內容，根本不是市政，而是炒作政治議題。

侯友宜表示，他愛這台灣這塊土地，願為國家犧牲奉獻，他不會去問議員的隱私，從不知道議員有沒有當兵，只想做好自己市政工作。他也說，可以用其他形式來愛國，這和當不當兵是兩回事。

至於議員影片指控農業局包庇寵物業者，議員蔡淑君質疑是影片內容如同羅生門；侯友宜表示，動保處不是司法單位，但是取締干預單位，容易被惡意蒐證，應該要學會使用密錄器或加強現場取締的教育訓練。

議員江怡臻表示，必須捍衛稽查人員的清白，市府執法可受公評，但不容許被抹黑，市府一定要針對事實回應，也要展現出保護毛小孩的決心。

農業局長李玟指出，有關寵物業者的稽查行動符合程序，接獲通報30分鐘內就抵達現場，儘管現場並未稽查到不法的證據，店家雖已被撤照，動保處一直持續稽查，絕不會讓非法業者死灰復燃。

李玟接受中央社記者採訪時表示，動保處未來除配合警方執勤外，也會採購密錄器等設備及加強相關教育訓練，動保人員出勤進行稽查時，將視任務性質配戴可保全證據及執行任務的設備。