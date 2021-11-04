新店環河路銑鋪期間將封閉 工程用料升級盼提升耐用度

為改善新店環河路（北100線）往台北方向的道路鋪面品質，新北養工處將於11月6日至11月9日每日晚上10時至隔天清晨6時辦理道路銑鋪工程，屆時將實施車道調撥，請民眾配合改道通行。養工處表示，這次採用最大粒徑1英吋鋪面材料，對大車流量、大型重車及遊覽車也有更大乘載力，可望提升耐用年限。

養工處表示，新店環河路北接水源快速道路，也是中安大橋及秀朗大橋下新店的重要匝道口，是新店串連中和及台北市的重要道路，交通車流量十分龐大，平常雖然有做維護，但已經有5至6年沒有做整體更新，因此將在近日辦理道路銑鋪工程。

養工處指出，工程將於11月6日至11月9日每日晚上10時至隔天清晨6時，屆時環河路將實施車道調撥，請用路人配合現場交管人員指揮改道通行。

養工處強調，本次銑鋪採用比一般鋪面材料粗的級配鋪設，採用最大粒徑1英吋，穩定值將比原來多2至3倍，適合車流量大的路段，對大型重車及遊覽車也有更大乘載力，達到提升路面使用年限的效果，也希望能耐用5至6年以上，同時降低日常維護頻率。

養工處說明，本次工程範圍自中山路口至中正路口止，施工期間將全面封閉環河路（往台北方向）。施工第一天將於7日凌晨1時30分封閉中安大橋往環河路（台北方向）匝道，用路人若想往台北方向請往中央路方向下匝道後在環河路與中央路口進行迴轉。

第二天在7日晚上10時至11月8日清晨6時施作環河路內側道路，用路人下中安大橋（往台北方向）後，請放慢車速並於下匝道後靠外側車道行駛；第三天則在11月8日晚上10時至11月9日清晨6時，進行環河路外側道路銑鋪，請下橋的用路人配合交維行駛內車道通行。

養工處補充，施工時間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。