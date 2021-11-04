快訊

第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種

AZ下午再到貨14.2萬劑 效期至明年2月28日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「核廢料放我家ok」質詢 引爆北市議會雙姝隔空互嗆

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自林穎孟臉書。
圖／取自林穎孟臉書。

台北市議員徐巧芯日前在臉書說核廢料「可以放我家的話我ok」，成台北市議員林穎孟上午在議會質詢柯文哲的題目，柯文哲說，「技術上可能啦！但你不會做這種，風險評估不適合」，也引發徐立刻發臉書回嗆，「反核是妳的自由，但可不可以少問腦殘問題」，雙方也發貼文隔空交火。

林穎孟詢問柯文哲時說，支持重啟核四的人有無提出核廢料怎麼處置？柯文哲回答「沒有。」林穎孟卻秀出一個臉書截圖，暗指松山、信義區的議員徐巧芯曾說，核廢料可以放她家。

徐巧芯隨即透過臉書反擊，她是不是也要在市政質詢問柯文哲「天然氣、燃煤發電廢氣接管到大安文山的的可行性」？她才不要，這個問題有夠白癡。

徐巧芯發文後不久，林穎孟也發文說，「可愛的巧芯，我特別把你的名字遮起來，就是不想讓別人知道你提出核廢料放你家的方案。結果你自己跳進來了」。

林穎孟發文時，還另提早上所有議員開會時間，徐巧芯根本沒出席，「還有看我的質詢，真是用心啊」給你鼓掌。徐巧芯也隔空反嗆，事實是她有出席而且還比林穎孟早來，林走進來的時候，她早就坐在裡面了，一直到市長報告完畢都在，「很懷疑她的眼睛是不是被廢氣矇住了？好可憐。」

徐巧芯 林穎孟 柯文哲

延伸閱讀

卸任前大巨蛋可打棒球？柯文哲:太急了 可能看不到

副發言人被批擬選議員卻領公家薪 柯文哲：若選會辭

北市第一魚果市場追加23億 柯文哲:恐怕還會漲

基捷爭議！柯文哲嗆林右昌牽拖 秦慧珠酸柯「嘴賤」

相關新聞

周董母校女學生遭霸凌被「教官冷處理」 校方:調查中

新北市淡江高中為歌手周杰倫母校，一名網友指控，妹妹剛升高一就讀淡江高中音樂美術班，起初跟同學相處都好，不料兩次因身體不適...

8年5萬戶社宅跳票 當初怎訂？柯文哲:張景森告訴我的

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員汪志冰質詢時提到，柯文哲從8年5萬戶至今只有1萬8000多戶，還需要...

何博文露疤痕談不當兵原因 侯友宜:不過問別人隱私

新北市議員何博文日前在議會質詢時，要求新北市長侯友宜對共機擾台一事表態，雙方互嗆，何博文遭網友起底沒服過兵役。國民黨團書...

統籌分配款六都最後一名 侯友宜呼籲中央要做調整

新北市是六都人口最多，但統籌分配款是六都最後一名。新北市議會國民黨團今天在議會總質詢指出，財政收支劃分法修法喊了十幾年尚...

「核廢料放我家ok」質詢 引爆北市議會雙姝隔空互嗆

台北市議員徐巧芯日前在臉書說核廢料「可以放我家的話我ok」，成台北市議員林穎孟上午在議會質詢柯文哲的題目，柯文哲說，「技...

重陽敬老金自治條例通過？柯文哲:違憲 會覆議

國民黨北市議會黨團昨將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送政黨協商討論，但遭到民進黨及無黨籍議員反對而暫擱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。