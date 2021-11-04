「核廢料放我家ok」質詢 引爆北市議會雙姝隔空互嗆

台北市議員徐巧芯日前在臉書說核廢料「可以放我家的話我ok」，成台北市議員林穎孟上午在議會質詢柯文哲的題目，柯文哲說，「技術上可能啦！但你不會做這種，風險評估不適合」，也引發徐立刻發臉書回嗆，「反核是妳的自由，但可不可以少問腦殘問題」，雙方也發貼文隔空交火。

林穎孟詢問柯文哲時說，支持重啟核四的人有無提出核廢料怎麼處置？柯文哲回答「沒有。」林穎孟卻秀出一個臉書截圖，暗指松山、信義區的議員徐巧芯曾說，核廢料可以放她家。

徐巧芯隨即透過臉書反擊，她是不是也要在市政質詢問柯文哲「天然氣、燃煤發電廢氣接管到大安文山的的可行性」？她才不要，這個問題有夠白癡。

徐巧芯發文後不久，林穎孟也發文說，「可愛的巧芯，我特別把你的名字遮起來，就是不想讓別人知道你提出核廢料放你家的方案。結果你自己跳進來了」。

林穎孟發文時，還另提早上所有議員開會時間，徐巧芯根本沒出席，「還有看我的質詢，真是用心啊」給你鼓掌。徐巧芯也隔空反嗆，事實是她有出席而且還比林穎孟早來，林走進來的時候，她早就坐在裡面了，一直到市長報告完畢都在，「很懷疑她的眼睛是不是被廢氣矇住了？好可憐。」