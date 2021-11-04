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重陽敬老金自治條例通過？柯文哲:違憲 會覆議

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
重陽敬老金自治條例覆議若通過，是否會釋憲？台北市長柯文哲表示，還沒想過。記者楊正海／攝影
重陽敬老金自治條例覆議若通過，是否會釋憲？台北市長柯文哲表示，還沒想過。記者楊正海／攝影

國民黨北市議會黨團昨將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送政黨協商討論，但遭到民進黨及無黨籍議員反對而暫擱，今天傳出國民黨議會黨團發出「甲動」，不排除在下周三動用表決通過，新黨議員潘懷宗今指出，下周三動員表決，若通過會怎麼辦？台北市長柯文哲表示，「會覆議」，但也說是違憲。

柯文哲今到北市議會進行專案報告，潘懷宗在質詢時表示，國民黨下周三要表決重陽敬老金自治條例，已尋求新黨黨團支持，假使下週三通過自治條例，「你會怎麼辦？」柯回答「覆議」，潘懷宗再問，若覆議後再通過怎麼辦？柯回說，沒辦法，要遵守民主政治。

潘懷宗表示，明年總預算已送到議會，若要發放重陽敬老金需約9億，若（自治條例）又通過的話，是否能追加預算？副市長黃珊珊表示，當然可以追加預算，但增加預算的決議，若是法案的話，除了覆議，還有其他程序處理，還是要看財源；柯文哲則說，「議會不得為增加預算之法案，這條其實是違憲」。

若覆議通過會釋憲嗎？黃珊珊表示，法律上有問題，議會提案的話，行政權跟立法權爭議，會做法律上的研議就。潘懷宗最後再問一次，「會不會釋憲？」柯文哲、黃珊珊僅說，還沒想過。

潘懷宗 柯文哲 北市

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