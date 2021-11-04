統籌分配款六都最後一名 侯友宜呼籲中央要做調整

新北市是六都人口最多，但統籌分配款是六都最後一名。新北市議會國民黨團今天在議會總質詢指出，財政收支劃分法修法喊了十幾年尚未修改，依法每年統籌分配税應該要有2500億，實際卻只有1700多億，人均預算只有1萬1000元。新北市長侯友宜表示，時代環境不一樣，相信中央有看到地方需求，但不知道為何不願改變，不合時宜的法令要做調整。

新北市議員陳偉杰表示，2022年中央統籌分配款日前已經公布，新北市人口最多、人均最低，不但沒有台北市的一半，也只有台南的55％、高雄的66％，高雄人口只有新北的三分之二，新北的人均分配款卻反過來，只有高雄的三分之二，情何以堪，全因新北市不是民進黨執政，所以當新北要求中央補助時很容易得到「綠卡」，見綠就被卡。

陳偉杰指出，總結來看，民進黨政府對新北有三卡：「卡經費」、「卡權利」、「卡建設」，在民進黨執政下，不只補助分藍綠，建設更是分藍綠，同樣是與新北有關的交通建設，因為事涉民進黨執政的基隆市，所以中央可以亂開基隆捷運支票力挺市長林右昌，卻對非執政雙北的淡北道路作壁上觀，要雙北自行解決，行政院長蘇貞昌還說風涼話，公開「勉勵」侯友宜要好好加油。

林金結說「沒錢萬萬不能」，統籌分配稅公式竟然是以營利事業營業額竟然占了50％，人口卻只有20％，明顯不合理，連比較晚升格的桃園人均都比新北多，難道是因為行政院長蘇貞昌當年輸給侯市長，才對新北有芥蒂？民進黨到底為新北做了些什麼？

侯友宜表示，新北市面積很大，尤其隔壁是台北市，若要創造共同生活圈，人均預算不能落差太大，尤其這幾年面臨許多大建設，期待新北立委或跟中央有關係的民意代表，能為新北多發聲，能夠達到大家都能接受的平均數。

侯友宜也呼籲中央要大破大立，時代環境不一樣，相信中央也有看到地方需求，但不知道為何不願改變，不合時宜的法令要做調整。