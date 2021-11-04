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卸任前大巨蛋可打棒球？柯文哲:太急了 可能看不到

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。議員王鴻薇質詢柯文哲，卸任時能看到大巨蛋打棒球嗎？柯文哲說，可能太急了，可能看不到。

柯文哲在報告時指出，台北大巨蛋在去年8月復工後，遠雄巨蛋公司就積極進行趕工計畫，至今年4月底為止，大巨蛋體育棟館施工進度為63.54％、附屬設施的施工進度達59.75％，預計今年底完工。

針對大巨蛋議約，王鴻薇問柯，大巨蛋議約，根據市府的財務模型，是以盈餘分享來協商，所以意思是權利金基礎， 分母是指盈餘？黃珊珊說，是用實際營業額談，是指盈餘、營業額，有報稅的，也就是超額。柯文哲說，保底抽成。

王鴻薇再追問，但超額收入不代表盈餘，柯文哲說，他同意；黃珊珊也說，會有實際營業額計算，且是每年營業額。

王鴻薇也問柯，卸任時可看到大巨蛋打棒球？柯文哲說，可能太急了，可能看不到。

柯文哲說，大巨蛋應像北藝，採比較保守方式，不要一下子開幕，王鴻薇質疑，大巨蛋是柯任期內重大事件，卻仍無法解決大巨蛋問題，柯文哲說，最近大巨蛋有缺工缺料，現在工程亂掉。

另外，議員邱威傑也問到大巨蛋議約具體進度？柯文哲說，月底報告書就會出來，但他跟大家保證，一定會在給使照前，把這件事搞定，弄出來一定會上網公告，「我不會拿自己政治生命開玩笑」。

大巨蛋 柯文哲 王鴻薇

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