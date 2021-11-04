副發言人被批擬選議員卻領公家薪 柯文哲：若選會辭

北市府副發言人黃瀞瑩、魏佑任被批有意參戰2022議員卻不辭職，拿市府資源當選舉籌碼。市長柯文哲緩頰說他們現在都還在想而已，如果「確定要選一定會走」。

柯文哲今率台北市政府團隊至議會報告「台北市重大工程與BOT案及交通政策，包含社會住宅興建進度及政策檢討」，並接受議員質詢。

民進黨議員洪健益質疑，北市府副發言人黃瀞瑩、魏佑任在臉書成立粉絲團，外界也都看得出一個要選士林北投區、一個要選松山信義區，若要參選應辭去公職，不要拿市府資源當選舉籌碼。

柯文哲說「他們都還沒搞定怎麼知道會參選」，魏佑任也表示一切都依台灣民眾黨內程序進行，他跟黃瀞瑩都以市府副發言人工作為重。

洪健益呼籲柯文哲身為民眾黨主席應該管理，事關社會觀感，柯文哲回應，若他們確定要選就會走，但現在還舉棋不定。

洪健益說，大家都看得出黃瀞瑩擺明就是要選士林北投區，柯文哲說「那只是她戶籍剛好在那裏而已」，洪健益批民眾黨不該如此左閃右躲，要參選大家都歡迎、憑實力說話，但不要占公務缺、領公家薪水去選。