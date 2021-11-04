快訊

第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種

AZ下午再到貨14.2萬劑 效期至明年2月28日

侯友宜：新北人均預算低 盼中央速推財劃法修正

中央社 / 新北4日電

新北市長侯友宜今天在市議會答詢時指出，新北市人均預算低，對市民不公平，希望中央大破大立，儘速進行財政收支劃分法修法。

侯友宜今天前往新北市議會進行市政總質詢，中國國民黨新北市議會黨團聯合質詢，焦點針對新北市在中央統籌分配稅款中未獲應得預算。

國民黨新北市議員林金結等人表示，新北市在六都中人口最多，土地面積最大，但110年度統籌分配稅款人均預算卻是六都最低，僅新台幣8504元，遠低於台北市的1萬6509元，甚至還低於桃園市的9921元。

侯友宜指出，新北市人口達402萬人，人均預算不能落差太大，這對新北市民是不公平的，希望新北市選出的中央民代能多發聲，盼中央多給新北市預算，才能好好做事。

他表示，新北市不僅統籌分配稅款僅是台北市的一半，110年歲出人均預算僅4萬4504元，遠低於台北市的6萬6388元，新北市正推動各項建設，中央應給更多支持，才能讓新北市的發展突飛猛進。

侯友宜指出，中央早已知道預算問題卻未改變，希望中央要面對問題，大破大立，儘速將財政收支劃分法修正草案送到立法院審查。

侯友宜 財政收支劃分法

延伸閱讀

何博文露疤痕談不當兵原因 侯友宜:不過問別人隱私

動保處被控無稽查違法寵物店 侯:朝兩方向調查

淡北道路興建案 侯友宜盼中央盡快核定通過

新北民代曾質疑輕軌必要性 侯友宜:五泰輕軌一定要做

相關新聞

周董母校女學生遭霸凌被「教官冷處理」 校方:調查中

新北市淡江高中為歌手周杰倫母校，一名網友指控，妹妹剛升高一就讀淡江高中音樂美術班，起初跟同學相處都好，不料兩次因身體不適...

「核廢料放我家ok」質詢 引爆北市議會雙姝隔空互嗆

台北市議員徐巧芯日前在臉書說核廢料「可以放我家的話我ok」，成台北市議員林穎孟上午在議會質詢柯文哲的題目，柯文哲說，「技...

統籌分配款六都最後一名 侯友宜呼籲中央要做調整

新北市是六都人口最多，但統籌分配款是六都最後一名。新北市議會國民黨團今天在議會總質詢指出，財政收支劃分法修法喊了十幾年尚...

重陽敬老金自治條例通過？柯文哲:違憲 會覆議

國民黨北市議會黨團昨將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送政黨協商討論，但遭到民進黨及無黨籍議員反對而暫擱，...

卸任前大巨蛋可打棒球？柯文哲:太急了 可能看不到

台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。議員王鴻薇質詢柯文哲，卸任時能...

北市第一魚果市場追加23億 柯文哲:恐怕還會漲

北市第一果菜及魚類批發市場改建，追加23億預算。台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。