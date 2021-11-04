侯友宜：新北人均預算低 盼中央速推財劃法修正

新北市長侯友宜今天在市議會答詢時指出，新北市人均預算低，對市民不公平，希望中央大破大立，儘速進行財政收支劃分法修法。

侯友宜今天前往新北市議會進行市政總質詢，中國國民黨新北市議會黨團聯合質詢，焦點針對新北市在中央統籌分配稅款中未獲應得預算。

國民黨新北市議員林金結等人表示，新北市在六都中人口最多，土地面積最大，但110年度統籌分配稅款人均預算卻是六都最低，僅新台幣8504元，遠低於台北市的1萬6509元，甚至還低於桃園市的9921元。

侯友宜指出，新北市人口達402萬人，人均預算不能落差太大，這對新北市民是不公平的，希望新北市選出的中央民代能多發聲，盼中央多給新北市預算，才能好好做事。

他表示，新北市不僅統籌分配稅款僅是台北市的一半，110年歲出人均預算僅4萬4504元，遠低於台北市的6萬6388元，新北市正推動各項建設，中央應給更多支持，才能讓新北市的發展突飛猛進。

侯友宜指出，中央早已知道預算問題卻未改變，希望中央要面對問題，大破大立，儘速將財政收支劃分法修正草案送到立法院審查。