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周董母校女學生遭霸凌被「教官冷處理」 校方:調查中

聯合報 / 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導
一名網友指控，妹妹剛升高一就讀淡江高中音樂美術班，起初跟同學相處都好，不料兩次因身體不適請假看醫生，回校發現抽屜塞滿垃圾、被倒飲料，書籍、琴譜被弄髒，還被說小題大作。圖／翻攝爆料公社
一名網友指控，妹妹剛升高一就讀淡江高中音樂美術班，起初跟同學相處都好，不料兩次因身體不適請假看醫生，回校發現抽屜塞滿垃圾、被倒飲料，書籍、琴譜被弄髒，還被說小題大作。圖／翻攝爆料公社

新北市淡江高中為歌手周杰倫母校，一名網友指控，妹妹剛升高一就讀淡江高中音樂美術班，起初跟同學相處都好，不料兩次因身體不適請假看醫生，回校發現抽屜塞滿垃圾、被倒飲料，書籍、琴譜被弄髒，還被說小題大作，反映給學校教官卻只得到「這不算霸凌」，她認為校方處理態度消極，還把FB粉專關閉，妹妹現在也不敢去上學。校方表示，已會同導師在調查中。

網友指出，妹妹因身體不舒服請假兩次，回校後不是桌子被塞滿垃圾、口罩、紙屑，就是抽屜被倒飲料，書本、考卷、琴譜被弄髒，抽屜裡的鉛筆盒、衛生紙也被翻出來，霸凌妹妹的人還帶酒到學校，還想栽贓給妹妹，甚至還惡意人身攻擊取笑她腿粗等。

網友指控，班上特定某些人常霸凌其他同學，導致無人敢舉報，向教官反映卻被回：「你希望我怎麼做？不知道是誰也沒有辦法處理？」、「這不算霸凌」，妹妹的同學也向她抱怨，霸凌的人直接用暗示、攻擊、冷落等方式逼迫轉學，還害其他人不想來學校。

淡江高中回應，11月1日下午4點50分學輔人員才得知此事，2日早上與當事學生了解狀況並晤談，因當事學生無法說出對象，下午3點會同導師篩選可能的關係人，5點該生家長來電詢問，由學輔人員回覆家長相關掌握資訊。3日下午家長來校了解狀況，學校除說明調查狀況外，並告知家長權利義務，同時給予霸凌調查申請書。

針對教官說不算霸凌一事，學輔人員有向學生說明，霸凌不能由單方面認定，需依照程序依法認定並調查，可能表達上不清楚造成誤會，校方已經責請學輔人員注意表達方式，因當事學生無法說出霸凌對象，學校本著毋枉毋縱原則，已會同導師在調查中。

另學生指稱有學生被霸凌到不敢上學，校方指出，此學生為學校特別關懷與幫助學生，因牽涉學生隱私不方便說明。針對同學帶酒到學校栽贓給妹妹，此事件發生於本年9月，本校已經完成調查，並有相關輔導與懲處，如有疑義可以提出覆議。

新北市教育局表示，經校安通報後已錄案管制，督請校方周延處理。已邀請家長及學生到校詳談及說明事件，家長也向學校提出申請，後續將依相關規定啟動校園霸凌事件處理程序進行調查。

霸凌

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