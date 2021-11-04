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北市第一魚果市場追加23億 柯文哲:恐怕還會漲

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。記者楊正海／攝影

北市第一果菜及魚類批發市場改建，追加23億預算。台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告，針對議員郭昭巖質詢，追加預算應不應該道歉？柯文哲先反問，「若道歉 預算就可過？好、好。」柯也說，沒想到漲這麼多。

柯文哲上午在報告時表示，因6樓以上過去沒有規畫，這也拜託議會幫忙，但過去規畫不實，他也承認，畢竟過去拖太多年，能開工就不錯。

郭昭巖指出，第一魚果市場預算，要追加預算至163億多，幅度達16.5%，她支持因為缺工缺料和追加原規畫樓層等擴充需求，但市長自己過去曾講「杜絕追加預算，嚴格財政紀律」，也說即使簽約之後因為國際油價或鋼材價格變動「追加5%就不得了了」還酸郝龍斌前市長花博工程追加350%。

郭昭巖說，規畫這樣的重大工程，先期的規畫都要仔細評估，這樣追加預算法，白色力量變「白賊力量」？為了預算順利審查，應該先道歉。

議員簡舒培也質疑，追加23億，包含通貨膨脹？柯文哲說，恐怕還不夠， 沒有想到原物料上漲這麼多。市場處長陳庭輝也說，蓋的時候，物價多少不知道，柯文哲，算不出來，無法估計。

簡舒培說，這要講清楚，不要留下爛攤子，柯文哲說，這不是爛攤子，是物價長到14%，大家嚇一跳。簡舒培說，這是要另給一個報告，不是來告訴議員，只追加23億。

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