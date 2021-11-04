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柯文哲：先處理捷運環狀線 民生汐止線再等等

中央社 / 台北4日電

北市長柯文哲今天表示，北市未來最大公共工程是捷運環狀線，會優先處理，因環狀線是1車到底，只能由1家公司經營；而捷運民生汐止線要等環狀線蓋完，才會處理。

台北市議會上午召開定期大會，由柯文哲報告「台北市重大工程與BOT案及交通政策，包含社會住宅興建進度及政策檢討」等案。

柯文哲報告「捷運東環線及民生汐止線規劃進度」時說，捷運環狀線總長約49.26公里，橫跨雙北市14個行政區，未來有許多大型開發案會依環狀線興建，環狀線興建完成後，可解決內湖交通問題，且能串連內湖科技園區、士林北投科技園區等處。

他表示，捷運環狀線要1車直達到底，機電系統不可能有2種標案，只能由1家公司經營，後續要整合系統、共享維修資源；環狀線估花費約新台幣2300億元，包含南北環、東環線等，且將是北市未來10年最優先、最大公共工程案。

柯文哲說，捷運南北環部分，因今年物價上漲，工程標案曾流標2次，已辦理追加減預算，並重新對外招標，若招標順利，就能開工；至於東環線可能延至2023年才開工。

他指出，因捷運環狀線相關費用總預算約2300億元，捷運民生汐止線約1000億元，就北市府立場，要等環狀線興建完成後，有餘力才能處理民生汐止線，且民生汐止線應是基隆捷運延伸段，而松山機場是否搬遷也會影響民生汐止線路線。

柯文哲說，北市府資源有限，他認為下一屆市長會把環狀線當第一優先公共工程。

捷運環狀線 北市 汐止

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