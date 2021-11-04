快訊

學生上網課「老師竟是吳彥祖」！ 一查經歷根本神人等級

末日競賽：中國「核武擴軍400%」的2027台海因素？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重陽敬老金若強行表決將提復議？柯文哲:因為不科學

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等議題進行專案報告。。記者楊正海／攝影

國民黨北市議會黨團昨將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送政黨協商討論，但被暫擱，今天傳出國民黨議會黨團發出「甲動」，不排除在下周三動用表決通過，但柯文哲直言若議會通過，市府將提復議。議員王鴻薇今天質詢柯文哲，提復議的理由為何？柯文哲說，重陽敬老金從學理上，他反對普發，也不科學。

王鴻薇質疑，所有發重陽敬老金的縣市都不科學？柯說，對，都不科學。王鴻薇反問，提復議是因不科學？這很奇怪 ，市長的父母住新竹，都拿到重陽敬老金，就也是不科學嗎？是否提復議案，是市府決議，要不要提復議，要有充分合理的解釋。

王鴻薇表示，當初北市提1500元敬老卡儲值金，不要因為明年選舉就用追加預算方式來發，沒有選舉就無所謂，她 認為對台北市長者，不要用這方式方式來對待，這條自治條例，會繼續討論，但市府有堅定的理由做復議？柯文哲說，有。

對於議會訂台北市重陽敬老禮金致送自治條例是否違憲？有很多縣市也有自治條例，這也違憲？柯文哲說，這要看自治條例是由誰提出的。

柯文哲 北市 王鴻薇

延伸閱讀

黃瀞瑩、魏佑任占公職缺參選？ 柯文哲:會處理

指林右昌沒勇氣講台鐵捷運2擇1 柯文哲更爆：他曾要求刪記錄

某議員提核廢處置稱「可放我家」 柯文哲:不可能

柯文哲：大巨蛋案 契約重訂前不核發使用執照

相關新聞

8年5萬戶社宅跳票 當初怎訂？柯文哲:張景森告訴我的

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員汪志冰質詢時提到，柯文哲從8年5萬戶至今只有1萬8000多戶，還需要...

何博文露疤痕談不當兵原因 侯友宜:不過問別人隱私

新北市議員何博文日前在議會質詢時，要求新北市長侯友宜對共機擾台一事表態，雙方互嗆，何博文遭網友起底沒服過兵役。國民黨團書...

漲租金？北市社宅成本逐年增高 柯文哲:比市價低就好

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員秦慧珠指出，北市社宅成本高漲，北市府及納稅人未來需貼補的費用也會增加...

黃瀞瑩、魏佑任占公職缺參選？ 柯文哲:會處理

台北市政府前副發言人林珍羽、立委邱臣遠前辦公室主任陳思宇，分別投入民眾黨北市議員初選，但北市議員洪健益指出，上述兩人都已...

板橋成都陸橋5日拆大梁 四川路一段將從夜間封閉至清晨

新北近年積極拆除使用率低的陸橋，打造更好行人空間及市容，新北工務局指出，板橋成都陸橋將於5日夜間11時起至翌日上午6時進...

北市第一魚果市場追加23億 柯文哲:恐怕還會漲

北市第一果菜及魚類批發市場改建，追加23億預算。台北市長柯文哲上午赴議會針對台北市重大工程、因應營造成本上漲、能源轉型等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。