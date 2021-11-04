重陽敬老金若強行表決將提復議？柯文哲:因為不科學

國民黨北市議會黨團昨將已暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送政黨協商討論，但被暫擱，今天傳出國民黨議會黨團發出「甲動」，不排除在下周三動用表決通過，但柯文哲直言若議會通過，市府將提復議。議員王鴻薇今天質詢柯文哲，提復議的理由為何？柯文哲說，重陽敬老金從學理上，他反對普發，也不科學。

王鴻薇質疑，所有發重陽敬老金的縣市都不科學？柯說，對，都不科學。王鴻薇反問，提復議是因不科學？這很奇怪 ，市長的父母住新竹，都拿到重陽敬老金，就也是不科學嗎？是否提復議案，是市府決議，要不要提復議，要有充分合理的解釋。

王鴻薇表示，當初北市提1500元敬老卡儲值金，不要因為明年選舉就用追加預算方式來發，沒有選舉就無所謂，她 認為對台北市長者，不要用這方式方式來對待，這條自治條例，會繼續討論，但市府有堅定的理由做復議？柯文哲說，有。

對於議會訂台北市重陽敬老禮金致送自治條例是否違憲？有很多縣市也有自治條例，這也違憲？柯文哲說，這要看自治條例是由誰提出的。