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黃瀞瑩、魏佑任占公職缺參選？ 柯文哲:會處理

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市副發言人黃瀞瑩及立委邱臣遠前辦公室主任陳思宇均投入民眾黨士林北投區議員初選。圖／截自黃瀞瑩、陳思宇臉書
北市副發言人黃瀞瑩及立委邱臣遠前辦公室主任陳思宇均投入民眾黨士林北投區議員初選。圖／截自黃瀞瑩、陳思宇臉書

北市政府前副發言人林珍羽、立委邱臣遠前辦公室主任陳思宇，分別投入民眾黨北市議員初選，但北市議員洪健益指出，上述兩人都已辭掉公職才投入選舉，但同樣表態參選的北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩及魏佑任卻一邊領公職薪水一邊表態參選，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，確定選舉就會走，會處理這件事。

洪健益表示，北市府副發言人應為九職等機要任命，薪水起碼5至8萬元，林珍羽已辭去公職投入民眾黨北市中山、大同區北市議員初選，陳思宇也辭去立委助理職位參選士林、北投區，但現任的兩位副發言人卻仍用市府資源當自身選舉籌碼。

洪表示，黃瀞瑩及魏佑任目前均有成立粉絲團，對外公開參選市議員，大家都知道他們一個要選士北區，一個要選松信區，北市府是訓練年輕人的好地方，但若要參選應辭掉公職專心選舉，柯文哲身為民眾黨主席，社會觀感應也要顧慮。

魏佑任表示，沒有在粉絲團宣布參選，選舉的事宜會按照黨內制度去進行，現在還是副發言人身分，還是以公職副發言人工作為主。

「我不知道，不會這麼快宣布吧」，柯文哲表示，如果他們確定要選就會走，但看起來他們還舉棋不定，洪回說，你現在在裝傻媽？黃瀞瑩擺明就是要選士林北投，民眾黨不應該閃躲這個問題，要選大家都歡迎，憑實力，但不要占公物缺，領公務薪水，同時還參加選舉。

柯表示，「她（黃瀞瑩）只是戶籍在那邊」，強調若他們要選舉就會走，目前應該都還在想，洪健益說，希望能處理這件事，讓薪水用在有在做事的人身上，柯文哲則表示會處理。

北市 民眾黨

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