黃瀞瑩、魏佑任占公職缺參選？ 柯文哲:會處理

台北市政府前副發言人林珍羽、立委邱臣遠前辦公室主任陳思宇，分別投入民眾黨北市議員初選，但北市議員洪健益指出，上述兩人都已辭掉公職才投入選舉，但同樣表態參選的北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩及魏佑任卻一邊領公職薪水一邊表態參選，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，確定選舉就會走，會處理這件事。

洪健益表示，北市府副發言人應為九職等機要任命，薪水起碼5至8萬元，林珍羽已辭去公職投入民眾黨北市中山、大同區北市議員初選，陳思宇也辭去立委助理職位參選士林、北投區，但現任的兩位副發言人卻仍用市府資源當自身選舉籌碼。

洪表示，黃瀞瑩及魏佑任目前均有成立粉絲團，對外公開參選市議員，大家都知道他們一個要選士北區，一個要選松信區，北市府是訓練年輕人的好地方，但若要參選應辭掉公職專心選舉，柯文哲身為民眾黨主席，社會觀感應也要顧慮。

魏佑任表示，沒有在粉絲團宣布參選，選舉的事宜會按照黨內制度去進行，現在還是副發言人身分，還是以公職副發言人工作為主。

「我不知道，不會這麼快宣布吧」，柯文哲表示，如果他們確定要選就會走，但看起來他們還舉棋不定，洪回說，你現在在裝傻媽？黃瀞瑩擺明就是要選士林北投，民眾黨不應該閃躲這個問題，要選大家都歡迎，憑實力，但不要占公物缺，領公務薪水，同時還參加選舉。

柯表示，「她（黃瀞瑩）只是戶籍在那邊」，強調若他們要選舉就會走，目前應該都還在想，洪健益說，希望能處理這件事，讓薪水用在有在做事的人身上，柯文哲則表示會處理。