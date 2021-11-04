某議員提核廢處置稱「可放我家」 柯文哲:不可能

台北市長柯文哲今早在廣播節目專訪時表態反對重啟核四，北市議員林穎孟質詢時，提到有某議員曾在社群平台中說「核廢料可以放我家」，並問柯有可能嗎？柯回應「技術上可能，但風險評估不適合」，整個台北市都沒有法放核廢料，因為處於人口密集區。

柯文哲今赴市議會進行專案報告並備質詢，林穎孟質詢時表示，柯反對重啟核四，但要有配套要措施，包括能源如何轉型等，林指出，執政黨提出三接方案，無論認不認同都是有提出政策，反問柯「重啟核四贊成方有無提出配套方案或核廢料處置方案？」。

柯文哲回應「沒有」；林穎孟提到，北市松山、信義區有某議員在社群平台上說「核廢料可以放我家」，但可能性在哪？附近有松山機場、松山車站、台北市政府和101大樓等，核廢料要如何放在一個人的家中？

「這個該不會啦」柯文哲說，技術上有可能，但風險評估不適合。林追問「你反對核廢料放在台北市嗎？」；柯回說，核廢料不會放在人口密集區，這就是大問題，台北市還能放在哪？

林穎孟再問「你認為可以放在台北市嗎？既然你認為松信區不行，那其他地方可行嗎？」；柯文哲說「台北應該都不會放，人口密集區沒地方放」。

林穎孟最後表示，若今天又有人說出「可以放我家」這種話，無論是誰提出來，希望柯都要站出來拒絕大聲說「做為台北市長核廢料不能放在台北市」；柯僅回「不會啦，台北市不能放」。