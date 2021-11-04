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不用抽就有！新北圖書館推「振心閱讀」將知識變現
沒抽中任何加碼券別灰心！新北市立圖書館11至12月推出不用抽就有的「振心閱讀」活動，將每人借書冊數提高至30冊，且借閱累計達50冊，便有機會成為圖書館VIP讀者，享有個人借書50冊的尊榮！另外，民眾還能抽mooInk Plus閱讀器、Switch Lite、5000-500元商品卡、Aesop禮盒、藍芽耳機、以及新北市立圖書館悠遊卡等多項閱讀好禮。
新北市圖書館表示，11月推出「振心閱讀」活動，除了將每人借書冊數提高至30冊，也加碼推出「閱讀好禮包」，民眾只要在11月至12月期間，到新北市立圖書館任一分館借閱書籍累計達50冊，便有機會升級成為圖書館VIP讀者，享個人借書50冊的尊榮，還能抽mooInk Plus閱讀器、Switch Lite、5000-500元商品卡、Aesop禮盒、藍芽耳機與新北市立圖書館悠遊卡等多項閱讀好禮。
至於小讀者，新北市立圖書館規劃13歲以下的小朋友，於11至12月每月借10本書，便有機會可以抽兒童相機，線上答題參加「博士先修班」活動，再抽200元商品卡。
另外，新北分區資源中心也與台北市分區資源中心合作，推出借書集點活動，即日起至11月30日止，只要於新北與台北兩處資源中心，單次共借滿5本書，便可參加集章活動，集滿6個章，便可獲得精美禮品，還可參加抽獎，獎品包括健康免油氣炸鍋、鬆餅機、車用空氣清淨機、瑜珈運動4件組、隨身碟、帆布手提袋等。
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