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何博文露疤痕談不當兵原因 侯友宜:不過問別人隱私

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨團書記長周勝考今天總質詢指出，何博文上廣播節目罵侯友宜，這說法不公平。記者江婉儀／攝影
國民黨團書記長周勝考今天總質詢指出，何博文上廣播節目罵侯友宜，這說法不公平。記者江婉儀／攝影

新北市議員何博文日前在議會質詢時，要求新北市長侯友宜對共機擾台一事表態，雙方互嗆，何博文遭網友起底沒服過兵役。國民黨團書記長周勝考今天總質詢指出，何博文上廣播節目罵侯友宜，這說法不公平，侯友宜回應，只想府會和諧，一起把市政做好，自己也不會去問任何人的隱私。

何博文在10月30日發文，自述沒當兵的理由是罹患先天性心臟病，小時候做過心臟手術。三十多年前動了手術，在鬼門關前繞了一回，胸前也留下了約二十公分的疤。何博文昨天上媒體人周玉蔻的廣播節目說，「政治攻防來來去去難免，但是要有一點人性，不要那麼卑劣！」

周勝考說，何博文昨天在節目上罵侯友宜卑鄙無恥，這樣的說法很不公平，侯友宜應該要追究。侯友宜表示，他不會去問議員的隱私，從不知道議員有沒有當兵，當天質詢的對話也沒有提到當兵的問題，他不知道、也不會去問任何人的隱私，只想把市政做好，府會和諧努力為市民做好市政。

侯友宜強調，只要把自己的身體照顧好，可以用各種形式來愛國家，跟當不當兵是兩回事；何博文也是好意，希望大家愛國，但是不要用職位、身分去質疑別人是不是愛國。

侯友宜 手術

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