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動保處被控無稽查違法寵物店 侯:朝兩方向調查

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜說，除了追究業者有無販賣事實，也會了解人員有無照相關程序去執法。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜說，除了追究業者有無販賣事實，也會了解人員有無照相關程序去執法。記者江婉儀／攝影

新北市議員戴瑋姍上周在議會總質詢指出，板橋某寵物店無照販賣犬隻，動保處接獲通報後卻未入內稽查，認為是農業局包庇無照寵物業者。國民黨新北黨團今天在市政總質詢指出，市府單位要調查清楚、還原真相，新北市長侯友宜說，除了追究業者有無販賣事實，也會了解人員有無照相關程序去執法。

國民黨團書記長周勝考指出，侯友宜是新北市長，但從共機繞台到一隻貓、狗都要管，到底是總統還是動保處承辦人，還被指不愛台灣，跟貓狗道歉，根本是為個人政治在炒作相關議題。

侯友宜回應，在中華民國這塊土地上，每個人不分身分，用行動證明自己愛國家，都願意為國家犧牲奉獻，沒有人可以質疑別人的愛國心。針對動保議題，侯友宜說，相關內容都已經交給政風處。

市議員蔡淑君、江怡臻也針對寵物店被撤照還違反販賣犬隻一事質詢，蔡淑君表示，日後如果發生類似事情，局處應該制定機制或是採購器材保護執法人員，另也追問政風處目前處理進度；江怡臻質疑，影片中動保處人員在打電話，到底是在通風報信還是回報議員，農業局應說明清楚。

農業局長李玟說明，當天人員，不到30分鐘趕到現場，發現店家沒開並拉下鐵門，也立即通報議員助理，沒有給業者通風報信的問題，針對相關設備，李玟表示，會跟動保處向司法警察了解效法學習；政風處表示，正在蒐集各方資料，會以公正角度還原現場，如有涉及違法部分就會處理。

侯友宜說，會分兩個方向，除了追究業者有無販賣事實，也會了解人員有無照相關程序去執法，把附近監視器畫面跟通聯紀錄等視同重大刑案處理，同仁是清白的，就要還清白；侯友宜也說，他贊成動保人員要有密錄器等相關配備，雖然不是偵查單位，跟警察埋伏跟監差很多，但需要取締，容易曝光或是被惡意處理，應該要加強才能真正抓到違法業者。

侯友宜 寵物

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