柯文哲：大巨蛋案 契約重訂前不核發使用執照

台北市長柯文哲今天表示，針對大巨蛋案，會堅持重新訂定相關契約前不核發使用執照，會計師事務所11月底提供期末報告後，將與遠雄公司協商超額利潤、權利金等內容。

台北市議會上午召開定期大會，由柯文哲報告「台北市重大工程與BOT案及交通政策，包含社會住宅興建進度及政策檢討」等案。

柯文哲報告指出，北市府去年8月初同意大巨蛋復工，截至今年9月底，體育館棟完成63%、附屬設施約60%，大巨蛋工地因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而影響園區工程。

他說，針對大巨蛋案議約規劃，依興建營運契約第12條規定，此開發案無營運權利金，因此要重訂契約，並加入超額利潤權利等內容，契約未重新訂定前北市府不會核發使用執照。

他表示，契約重訂內容一定會公開透明，目前每週由台北市政府體育局與遠雄召開趕工會議；至於第4次建照變更部分，將由北市府都市發展局嚴審。

柯文哲指出，今年3月間委託專業會計師事務所依投資執行計畫書訂定盈餘分享及回饋機制，並提供期初報告，6月底已核定；11月底將提期末報告，會與遠雄公司正式協商權利金等；契約完成後，才有可能核發使用執照，會持續把關大巨蛋案。

此外，柯文哲提到社會住宅規劃方式，例如既有公共社宅分為出租國民住宅、中繼及平價住宅、老人住宅，後續改建後，將統稱為社會住宅。

他說，針對社會住宅設計也要重新規劃，朝便宜、耐用為主，並建立社宅規格化，不贊成社宅使用免治馬桶；另針對大樓物業管理部分，應改行政區為主，非每棟社宅有各自物業管理單位。