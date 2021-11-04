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漲租金？北市社宅成本逐年增高 柯文哲:比市價低就好

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
議員秦慧珠表示，社宅成本逐年上漲，租金計算也要思考。圖／截自北市議會影片
議員秦慧珠表示，社宅成本逐年上漲，租金計算也要思考。圖／截自北市議會影片

北市柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員秦慧珠指出，北市社宅成本高漲，北市府及納稅人未來需貼補的費用也會增加，未來社宅租金勢必也會增加，屆時恐造成民怨，柯文哲表示，租金不能無限低，市價的八成即可。

「錯誤的政策比貪汙更可怕」，秦慧珠表示，用來形容柯文哲的社宅政策最洽當，北市社宅要留下1000多億的舉債，留下爛攤子給後面其他市長去舉債、禍延子孫；柯文哲回說，他會犯錯，但改正很快。

秦慧珠說，柯文哲上任第一次蓋的社宅興隆D2，當初一坪單價為11.11萬，如今變成20.67萬，漲了1.86倍，社宅成本更高，未來租金該怎麼算？總不能也漲1.86倍，這會產生連柯都無法解決的問題。

秦表示，社宅租金要平等，市府就會虧得更大、貼補得更多，若有財務計畫，社宅因物價上漲，每一次增加租金，這樣租金無限上漲，又會造成民眾抱怨。

柯文哲表示，社宅租金不能無限低，他主張市價八折，只要比市價低就好。

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