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柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

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8年5萬戶社宅跳票 當初怎訂？柯文哲:張景森告訴我的

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲說，當初8年5萬戶社宅的政策，是行政院政委張景森跟他說的。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲說，當初8年5萬戶社宅的政策，是行政院政委張景森跟他說的。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員汪志冰質詢時提到，柯文哲從8年5萬戶至今只有1萬8000多戶，還需要「停看聽」，指柯政策跳票，反問「當初的豪氣萬千哪來的？」；柯文哲回應「張景森告訴我的」，惹得議員、官員哈哈大笑。

汪志冰表示，柯剛上任時喊出8年5萬戶社宅政見，結果到了今年卻要「停看聽」，用自償率來考量成本問題，因為怕債留子孫，但汪認為，如果社宅是公共政策，就應該要用公益的角度看待，如今只蓋了1萬8000多戶，是不是政策跳票？

柯文哲說「這不是跳票，是認清事實，蓋下去才發現問題太多了」，汪志冰則說「所以前面都糊裡糊塗做？當初的豪氣萬千哪來的？」柯說「張景森告訴我的」。

汪志冰說，中央說8年20萬戶都搞不定，還說地方不蓋的中央可以蓋，怎麼可能呢？柯文哲指出，中央目前才動工600戶，沒有想像中那麼簡單，「跟基隆輕軌一樣」。

柯文哲也提到，日前有與保險業者座談，希望可以投入社宅建設，對方覺得資金不是問題，重點是北市府的標案要寫清楚，把不確定性降到最低，投資計畫要明確。汪志冰最後表示，社宅部分不要讓年輕人失望，北市府要多加努力。

柯文哲 汪志冰 社宅

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