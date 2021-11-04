透抽變一夜干 新北一條龍教育提升食魚文化

位在新北市瑞芳的深澳漁港漁產多樣豐富，新北市府為推廣食魚教育，辦理「深澳漁港食魚體驗」課程活動，活動中教導民眾漁獲加工知識及體驗海釣樂趣，了解漁產品「從產地到餐桌」過程，帶領民眾從餐桌的海鮮文化，進階到海上的海洋文化。

新北市漁業處辦理「深澳漁港食魚體驗」課程，教導民眾製作美味透抽一夜干，並公布透抽一夜干製作流程，讓未參與活動民眾也能在家學習製作透抽一夜干。一夜干製程需先將透抽從中間剪開，捏住黑色的墨囊向尾部拉，即可將所有內臟取出，並且將透抽的眼睛及嘴巴（俗稱龍珠）一併取出。處理後透抽泡入鹽水中約3分鐘後取出，以竹籤固定透抽兩側，避免曬乾時因脫水而扭曲，最後綁上繩子將一夜干放置太陽下曝曬，即可完成。

經過處理後的透抽一夜干，香氣濃郁且口感提升，簡單料理就能品嚐獨特風味。活動除教導民眾製作透抽一夜干外，亦結合深澳漁港漁船出海體驗海釣。結合食魚教育與海釣體驗，從海釣捕獲魚隻到漁產品加工，系統性教導民眾食魚知識，讓民眾往後享用海鮮美味同時，也能同時理解海鮮生產過程及相關食魚知識。

新北市漁業處表示，新北市擁有豐富的海洋資源，希望藉此課程推廣更多民眾學習食魚教育，邀請民眾嘗試親手製作透抽一夜干，讓四面環海台灣民眾，不只有海鮮文化，並有更具教育意義食魚文化與海洋文化。