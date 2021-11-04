快訊

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

透抽變一夜干 新北一條龍教育提升食魚文化

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
曝曬後的透抽成為一夜干，香氣濃郁且口感提升。圖／新北市漁業處提供
曝曬後的透抽成為一夜干，香氣濃郁且口感提升。圖／新北市漁業處提供

位在新北市瑞芳的深澳漁港漁產多樣豐富，新北市府為推廣食魚教育，辦理「深澳漁港食魚體驗」課程活動，活動中教導民眾漁獲加工知識及體驗海釣樂趣，了解漁產品「從產地到餐桌」過程，帶領民眾從餐桌的海鮮文化，進階到海上的海洋文化。

新北市漁業處辦理「深澳漁港食魚體驗」課程，教導民眾製作美味透抽一夜干，並公布透抽一夜干製作流程，讓未參與活動民眾也能在家學習製作透抽一夜干。一夜干製程需先將透抽從中間剪開，捏住黑色的墨囊向尾部拉，即可將所有內臟取出，並且將透抽的眼睛及嘴巴（俗稱龍珠）一併取出。處理後透抽泡入鹽水中約3分鐘後取出，以竹籤固定透抽兩側，避免曬乾時因脫水而扭曲，最後綁上繩子將一夜干放置太陽下曝曬，即可完成。

經過處理後的透抽一夜干，香氣濃郁且口感提升，簡單料理就能品嚐獨特風味。活動除教導民眾製作透抽一夜干外，亦結合深澳漁港漁船出海體驗海釣。結合食魚教育與海釣體驗，從海釣捕獲魚隻到漁產品加工，系統性教導民眾食魚知識，讓民眾往後享用海鮮美味同時，也能同時理解海鮮生產過程及相關食魚知識。

新北市漁業處表示，新北市擁有豐富的海洋資源，希望藉此課程推廣更多民眾學習食魚教育，邀請民眾嘗試親手製作透抽一夜干，讓四面環海台灣民眾，不只有海鮮文化，並有更具教育意義食魚文化與海洋文化。

透抽一夜干製作連結網址

新北市漁業處為提升民眾海洋文化，教導民眾製作一夜干。圖／新北市漁業處提供
新北市漁業處為提升民眾海洋文化，教導民眾製作一夜干。圖／新北市漁業處提供

海鮮 瑞芳

延伸閱讀

新北八大復業開放申請 消費者需打疫苗才能光顧

新北農會與新社農會合作 推廣四季行遊程

新北辦國際閱讀教育論壇 探究SDGs永續發展議題

專家學者嚴選 13家新北市最TOP「優良旅館」出爐！

相關新聞

8年5萬戶社宅跳票 當初怎訂？柯文哲:張景森告訴我的

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員汪志冰質詢時提到，柯文哲從8年5萬戶至今只有1萬8000多戶，還需要...

何博文露疤痕談不當兵原因 侯友宜:不過問別人隱私

新北市議員何博文日前在議會質詢時，要求新北市長侯友宜對共機擾台一事表態，雙方互嗆，何博文遭網友起底沒服過兵役。國民黨團書...

漲租金？北市社宅成本逐年增高 柯文哲:比市價低就好

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員秦慧珠指出，北市社宅成本高漲，北市府及納稅人未來需貼補的費用也會增加...

板橋成都陸橋5日拆大梁 四川路一段將從夜間封閉至清晨

新北近年積極拆除使用率低的陸橋，打造更好行人空間及市容，新北工務局指出，板橋成都陸橋將於5日夜間11時起至翌日上午6時進...

某議員提核廢處置稱「可放我家」 柯文哲:不可能

台北市長柯文哲今早在廣播節目專訪時表態反對重啟核四，北市議員林穎孟質詢時，提到有某議員曾在社群平台中說「核廢料可以放我家...

不用抽就有！新北圖書館推「振心閱讀」將知識變現

沒抽中任何加碼券別灰心！新北市立圖書館11至12月推出不用抽就有的「振心閱讀」活動，將每人借書冊數提高至30冊，且借閱累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。