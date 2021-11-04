快訊

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

柯文哲怎麼投四大公投？「藻礁投賭爛票、一定不讓萊豬進」

年底四大公投 陳其邁呼籲市民投4個不同意票

中央社 / 高雄4日電

年底將舉行四大公投，高雄市長陳其邁今天表示，4公投案與高雄未來發展息息相關，牽涉民主實踐、能源轉型、國際經貿重組等，呼籲市民投4個不同意票，「4個不同意，台灣更有力」。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四公投案將於12月18日投票。民進黨高市議員邱俊憲今天在議會市政總質詢時，詢問陳其邁對於公投案的態度，陳其邁表示，4公投案跟高雄未來發展息息相關，高雄不能置身事外。

陳其邁表示，國民黨執政時已開放含萊克多巴胺的美牛，現在開放美國含萊克多巴胺豬肉，在風險可接受範圍，政府也成立「養豬產業基金」，保護豬農權益。

對於重啟核四，陳其邁指出，重啟核四涉及核廢料等問題，「能源缺口寄望核四重啟解決，是不可能的」；三接遷離公投案也牽涉能源配比，核四有風險，北部要用電又不自己發電，南電北送結果，增加南部燃煤，對南部鄉親不公平。

陳其邁並表示，公投綁大選2018年造成投票大亂，讓民主實踐過程碰到困難；4公投議題分別牽涉民主實踐、能源轉型、國際經貿重組等，關乎台灣長遠發展，也與高雄密不可分，「4個不同意，台灣更有力」，他要呼籲市民「4公投案，請蓋4個不同意」。

公投 陳其邁 核四

延伸閱讀

綠議員促表態 陳其邁回應「四個公投票蓋四個不同意」

陳其邁要拆中都戲院 文史工作者喊話：至少保存立面

城中城大火動員上百社工 今換他們被撫慰

高雄頻傳不當管教 市府勒令停辦、公布姓名

相關新聞

8年5萬戶社宅跳票 當初怎訂？柯文哲:張景森告訴我的

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員汪志冰質詢時提到，柯文哲從8年5萬戶至今只有1萬8000多戶，還需要...

何博文露疤痕談不當兵原因 侯友宜:不過問別人隱私

新北市議員何博文日前在議會質詢時，要求新北市長侯友宜對共機擾台一事表態，雙方互嗆，何博文遭網友起底沒服過兵役。國民黨團書...

漲租金？北市社宅成本逐年增高 柯文哲:比市價低就好

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告並備質詢，議員秦慧珠指出，北市社宅成本高漲，北市府及納稅人未來需貼補的費用也會增加...

板橋成都陸橋5日拆大梁 四川路一段將從夜間封閉至清晨

新北近年積極拆除使用率低的陸橋，打造更好行人空間及市容，新北工務局指出，板橋成都陸橋將於5日夜間11時起至翌日上午6時進...

某議員提核廢處置稱「可放我家」 柯文哲:不可能

台北市長柯文哲今早在廣播節目專訪時表態反對重啟核四，北市議員林穎孟質詢時，提到有某議員曾在社群平台中說「核廢料可以放我家...

不用抽就有！新北圖書館推「振心閱讀」將知識變現

沒抽中任何加碼券別灰心！新北市立圖書館11至12月推出不用抽就有的「振心閱讀」活動，將每人借書冊數提高至30冊，且借閱累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。