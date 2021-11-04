年底四大公投 陳其邁呼籲市民投4個不同意票
年底將舉行四大公投，高雄市長陳其邁今天表示，4公投案與高雄未來發展息息相關，牽涉民主實踐、能源轉型、國際經貿重組等，呼籲市民投4個不同意票，「4個不同意，台灣更有力」。
反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四公投案將於12月18日投票。民進黨高市議員邱俊憲今天在議會市政總質詢時，詢問陳其邁對於公投案的態度，陳其邁表示，4公投案跟高雄未來發展息息相關，高雄不能置身事外。
陳其邁表示，國民黨執政時已開放含萊克多巴胺的美牛，現在開放美國含萊克多巴胺豬肉，在風險可接受範圍，政府也成立「養豬產業基金」，保護豬農權益。
對於重啟核四，陳其邁指出，重啟核四涉及核廢料等問題，「能源缺口寄望核四重啟解決，是不可能的」；三接遷離公投案也牽涉能源配比，核四有風險，北部要用電又不自己發電，南電北送結果，增加南部燃煤，對南部鄉親不公平。
陳其邁並表示，公投綁大選2018年造成投票大亂，讓民主實踐過程碰到困難；4公投議題分別牽涉民主實踐、能源轉型、國際經貿重組等，關乎台灣長遠發展，也與高雄密不可分，「4個不同意，台灣更有力」，他要呼籲市民「4公投案，請蓋4個不同意」。
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