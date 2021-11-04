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流浪動物捐款目標只達8成 愛護動物協會募款銀行嚮應

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台灣之心愛護動物協會為流浪寵物募款，民眾捐款100元，台灣之心愛護動物協會贈可愛貓陶瓷吸水插畫杯墊。圖／台灣之心愛護動物協會提供
台灣之心愛護動物協會為流浪寵物募款，民眾捐款100元，台灣之心愛護動物協會贈可愛貓陶瓷吸水插畫杯墊。圖／台灣之心愛護動物協會提供

疫情影響，許多流浪動物捐款款項未能達到預期，即日起至11月30日止，遠銀Bankee社群銀行推出一份心意、兩倍力量的捐款活動，使用Bankee數存帳戶轉帳捐款100元給台灣之心愛護動物協會，Bankee再加碼捐款100元，這次活動只要捐款100元，台灣之心愛護動物協會將加贈可愛貓陶瓷吸水插畫杯墊一個。

台灣之心愛護動物協會表示，今年受疫情影響，上半年工作預算募款僅達目標的8成，現在疫情趨緩，募款希望急起直追。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，Bankee 耕耘數位金融成效特別在疫情時代彰顯，在今年疫情期間(2021年4月至今)，Bankee較去年同期使用次數成長近兩倍，後疫情時代的金融需求將會更習慣性仰賴數位網路銀行。

Bankee主動關注到公益團體在疫情影響下募款收入減少，首次與台灣之心愛護動物協會合作，期望透過Bankee社群銀行便利民眾捐款，挹注一己之力，民眾捐100元、Bankee加碼捐款100元，每位用戶限一次，但活動期間內無戶數上限，讓浪浪們在入冬之際，可以受到呵護與關懷。

疫情 捐款 募款

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